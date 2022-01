Top Republican Kritik Pidato Biden sebagai 'Tidak Koheren' dan 'Tidak Presidensial'

IslamTimes - Pemimpin Republik Senat AS, Mitch McConnell, telah mengritik pidato Presiden Joe Biden di mana dia mendesak Senat untuk mengubah aturan filibusternya untuk meloloskan undang-undang pemungutan suara dan pemilihan.

Senator senior Amerika dari Kentucky dan Pemimpin Minoritas Senat mengritik pidato Biden sebagai "kata-kata kasar," "tidak koheren," "salah," "di bawah kantornya" dan "sangat tidak presidensial.""Betapa sangat, sangat tidak presidensial," kata McConnell di Capitol Hill, Rabu 12/1). “Saya sudah mengenal, menyukai, dan secara pribadi menghormati Joe Biden selama bertahun-tahun. Saya tidak mengenali pria di podium itu kemarin.”Presiden Demokrat pada hari Selasa menyamakan pendukung perubahan aturan Senat dengan ikon hak-hak sipil seperti Martin Luther King dan penentangnya dengan segregasi seperti George Wallace.“Pada momen-momen penting dalam sejarah, mereka menghadirkan pilihan,” kata Biden dalam pidatonya yang berapi-api dan banyak dikritik. “Apakah Anda ingin menjadi sisi Dr. King atau George Wallace? Apakah Anda ingin berada di pihak John Lewis atau Bull Connor? Apakah Anda ingin berada di pihak Abraham Lincoln atau Jefferson Davis?”Dia mengatakan dorongan untuk meloloskan undang-undang itu adalah "pertempuran untuk jiwa Amerika", menambahkan bahwa aturan 60 suara - juga dikenal sebagai filibuster - telah mereduksi Senat menjadi "cangkang dari dirinya yang dulu".Pemimpin minoritas Senat merujuk pada pidato pengukuhan Biden Januari lalu di mana dia mengatakan “setiap ketidaksepakatan tidak harus menjadi penyebab perang total.”“Itu baru 12 bulan yang lalu. Tapi kemarin, dia menuangkan sekaleng bensin raksasa ke api," kata senator senior itu, menambahkan bahwa Biden mengatakan "siapa pun yang menentang penghancuran Senat dan membiarkan Demokrat menulis ulang undang-undang pemilu adalah 'musuh' domestik dan pengkhianat seperti Jefferson Davis. ”Dia mencatat bahwa presiden AS yang menjabat telah membandingkan negara bagian Amerika dengan "negara totaliter".“Dia mengatakan negara kita akan menjadi otokrasi jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi dunia melihat panglima tertinggi kita mempropagandakan negaranya sendiri, negaranya sendiri dengan cara yang akan membuat Pravda tersipu,” tegas McConnell.Senator Republik itu memberikan kritik pedasnya terhadap presiden AS yang berkuasa, mengecam undang-undang pengeluaran Build Back Better senilai $ 2 triliun yang saat ini duduk di Senat.“Ceritanya adalah bahwa demokrasi berada di ambang kematian. Tapi dia menghabiskan sembilan bulan mengejar pajak dan pengeluaran yang sembrono sebelum mengatasinya. Seharusnya tidak terlalu darurat,” kata McConnell, mengacu pada undang-undang yang kontroversial dan banyak difitnah.Senat Demokrat telah melakukan upaya serius untuk mendorong dua RUU hak suara utama, sementara kepemimpinan Demokrat telah mengusulkan penghapusan filibuster untuk mewujudkannya.Biden pada hari Selasa menyerukan untuk mengakhiri prosedur kongres, dengan mengatakan "ancaman terhadap demokrasi kita sangat serius sehingga kita harus menemukan cara untuk meloloskan RUU hak suara ini, memperdebatkannya, memilih, membiarkan mayoritas menang.""Dan jika minimal itu diblokir, kita tidak punya pilihan selain mengubah aturan Senat, termasuk menyingkirkan filibuster untuk ini," tambahnya.McConnell, bagaimanapun, mengecam pernyataan Biden, menyebut pidatonya sebagai "iklan" untuk filibuster.“Anda tidak dapat menciptakan iklan yang lebih baik untuk filibuster legislatif daripada yang baru saja kita lihat, seorang presiden yang mengabaikan persuasi rasional untuk demagogi murni dan murni,” katanya.McConnell juga mengklaim bahwa Demokrat merusak pemilihan 2022 karena jajak pendapat menunjukkan penurunan yang signifikan dalam peringkat persetujuan Biden.“Orang-orang yang menghabiskan November 2020 hingga 21 Januari untuk berkhotbah tentang kekuatan dan kesucian demokrasi kita sekarang berusaha untuk mendelegitimasi pemilihan berikutnya jika mereka kalah,” katanya, dalam serangan tajam terhadap Demokrat. [IT/r]