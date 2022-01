Diplomat: AS Memiliki 18 Skenario Hukuman jika Rusia Menginvasi Ukraina

IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland telah mengklaim bahwa Washington telah menyiapkan 18 skenario tanggapan untuk menghadapi dugaan rencana Rusia untuk "menyerang" Ukraina di tengah kampanye publisitas Barat yang terus berlanjut terhadap Moskow.

"Saya hanya akan mengatakan bahwa komitmen kami dan percakapan yang kami lakukan dengan sekutu kami adalah menimbulkan rasa sakit yang sangat tajam dengan sangat cepat, jika Rusia membuat langkah ini dalam bentuk apa pun," sesumbar Nuland seperti dikutip dalam laporan hari Sabtu (15/1) oleh Sputnik News.Diplomat senior itu, bagaimanapun, menolak untuk menjelaskan rincian skenario yang diumumkan tetapi bersumpah bahwa Washington dan sekutu Baratnya siap untuk "menimbulkan biaya tinggi pada Rusia" jika bertindak agresif, menurut laporan itu.Nuland lebih lanjut mengklaim bahwa sanksi khusus yang dijatuhkan terhadap Rusia oleh AS dan sekutu Eropanya dalam aliansi militer NATO mungkin berbeda, mencatat bahwa beberapa hal tidak mudah dilakukan untuk orang Eropa seperti halnya untuk AS dan sebaliknya.Dia juga melanjutkan dengan berkomentar tentang pembicaraan baru-baru ini antara AS dan Rusia pada 10 Januari, mengatakan bahwa Washington percaya jalan menuju resolusi diplomatik dari ketegangan yang sedang berlangsung tetap terbuka dan memuji diskusi sebagai langkah pertama.Pejabat itu lebih lanjut menegaskan bahwa AS dan Rusia telah "saling mendengar" selama pembicaraan, tetapi bersikeras bahwa mencapai kesepakatan akan "membutuhkan lebih banyak waktu." Dia kemudian mencatat bahwa Gedung Putih saat ini sedang mengerjakan tanggapan tertulis kepada perwakilan Rusia tentang hasil pembicaraan, tanpa menjelaskan lebih lanjut."Kami percaya bahwa kami dapat menurunkan eskalasi dan kami dapat membuat beberapa kemajuan dalam beberapa hal ini melalui diplomasi. Kami berharap dan berharap bahwa dengan beberapa ide yang kami letakkan di atas meja, Moskow akan tetap berada di posisi teratas. meja, tapi itu pilihan Putin."Perkembangan itu terjadi ketika juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menepisnya sebagai laporan media Barat yang "tidak berdasar" yang menuduh Rusia mempersiapkan provokasi untuk menyerang Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington. [IT/r]