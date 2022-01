Menolak Ancaman, Tehran Mendesak AS untuk Fokus pada Rencana A dalam Pembicaraan Wina

Saeed Khatibzadeh, Iranian Foreign Ministry spokesperson

IslamTimes - Ketika pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir Iran bersiap untuk melanjutkan negosiasi di ibukota Austria untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu, Tehran telah menolak upaya Washington untuk menetapkan tenggat waktu agar negosiasi Wina membuahkan hasil, menyebutnya "dibuat-buat".

Berbicara pada konferensi pers di Tehran pada hari Senin (17/1), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan AS akan lebih baik fokus pada Rencana A daripada mengancam Iran dengan Rencana B.Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan hanya ada “beberapa minggu lagi” untuk menyelamatkan kesepakatan 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).“Kami sangat, sangat kekurangan waktu,” karena “Iran semakin dekat dan dekat ke titik di mana mereka dapat memproduksi bahan fisil yang sangat, sangat singkat untuk senjata nuklir,” klaim Blinken.Dia menambahkan bahwa AS sedang “melihat langkah-langkah lain, opsi lain” – sering dilihat sebagai ancaman militer – dengan sekutu termasuk di Eropa dan Timur Tengah.Sebagai tanggapan, Khatibzadeh mengatakan Rencana B “tidak menarik bagi negara mana pun.”“Blinken tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa setiap negara memiliki Rencana B untuk dirinya sendiri dan bahwa Rencana B Iran mungkin tidak terlalu menarik bagi mereka. Mereka perlu melakukan segala upaya untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan dan kapasitas yang diperlukan untuk Rencana A,” katanya.Ide berubah menjadi kata-kata tertulisIran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA – Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman – telah mengadakan pembicaraan di Wina sejak April tahun lalu. Iran mengatakan pihaknya mengejar penghapusan semua sanksi yang diberlakukan kembali oleh Amerika Serikat terhadap Iran setelah penarikannya dari kesepakatan.Di bawah mantan presiden AS Donald Trump, AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan sanksi kejam yang terutama menargetkan ekonomi Iran.Pada Jumat malam, perundingan putaran kedelapan dihentikan agar para diplomat dapat kembali ke ibu kota masing-masing untuk berkonsultasi. Namun, kelompok kerja tentang penghapusan sanksi dan pengurutan implementasi kemungkinan kesepakatan terus bekerja pada rancangan teks pada hari Minggu.Para diplomat diperkirakan akan kembali ke Wina pada Senin malam.Khatibzadeh mengatakan bahwa dalam draf teks, “banyak tabel dan kolom sudah siap dan beberapa tanda kurung dihilangkan,” menambahkan bahwa para perunding telah mencapai kesepakatan pada sebagian besar ide, yang saat ini sedang diubah menjadi kata-kata tertulis. [IT/r]