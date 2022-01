NY AG Letitia James Mengambil Tindakan Hukum untuk 'Memaksa' Trump, Anak-anaknya untuk Bersaksi dalam Penyelidikan Penipuan

Donald Trump- Former US president

IslamTimes - NY AG Letitia James telah mengeluarkan panggilan pengadilan kepada Donald J. Trump, Donald Trump, Jr., dan Ivanka Trump, meminta “kesaksian dan dokumen sehubungan dengan penyelidikan penilaian properti yang dimiliki atau dikendalikan oleh Donald J. Trump atau Trump Organization ", menurut surat-surat yang diajukan awal bulan.

Jaksa Agung New York Letitia James telah mengambil tindakan hukum untuk memaksa mantan Presiden AS Donald Trump dan anak-anaknya yang sudah dewasa - Donald Trump Jr. dan Ivanka Trump - untuk bersaksi sebagai bagian dari penyelidikan sipil yang sedang berlangsung di kantornya terhadap transaksi keuangan Organisasi Trump, menurut sebuah pengumuman dari kantornya.Jaksa Agung NY mengulangi pengumuman itu di sebuah posting Twitter, di mana dia menambahkan bahwa tidak ada seorang pun di Amerika yang dapat "memilih apakah dan bagaimana hukum berlaku untuk mereka".Kami mengambil tindakan hukum untuk memaksa Donald Trump, Donald Trump, Jr., dan Ivanka Trump untuk mematuhi penyelidikan kami atas transaksi keuangan Organisasi Trump.Bulan lalu, Donald Trump mengajukan gugatan dalam upaya untuk memblokir penyelidikan Letitia James ke dalam bisnisnya, menuduh New York AG melanggar hak konstitusionalnya. Surat-surat yang diajukan Jaksa Agung menentang mosi itu.Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan Agung, telah mengumpulkan bukti signifikan yang menunjukkan bahwa Trump Organization telah melaporkan "penilaian aset yang menyesatkan" untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang beragam. Ini seolah-olah termasuk pinjaman, pertanggungan asuransi, dan pengurangan pajak."Selama lebih dari dua tahun, Organisasi Trump telah menggunakan taktik penundaan dan litigasi dalam upaya untuk menggagalkan penyelidikan yang sah atas transaksi keuangannya," kata Jaksa Agung James.Belum ada komentar resmi dari perwakilan Trump.Penyelidikan terhadap perusahaan Ex-POTUS - sebuah kerajaan yang berfokus pada real estat - berfokus pada berbagai dugaan pelanggaran pidana, seperti pemalsuan catatan dan penipuan pajak oleh mantan CFO Allen Weisselberg. Penyelidikan terkait tetapi terpisah oleh kantor Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kemungkinan penilaian yang tidak benar dari beberapa properti di New York dan California.Letitia James bergabung dengan Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan dalam penyelidikannya terhadap Organisasi Trump Oktober lalu, mendorong Partai Republik untuk menuduhnya mencoba mencetak poin politik saat dia merencanakan pemilihan gubernur New York pada tahun 2022 pada saat itu. Dia kemudian mengumumkan dia akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali AG. [IT/r]