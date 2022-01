Kapal Induk AS Akan Ikut Latihan NATO

IslamTimes - Pentagon mengungkapkan bahwa armada kapal induk bertenaga nuklir USS Harry S. Truman akan mengambil bagian dalam latihan NATO minggu depan di Laut Mediterania yang bersandi "Serangan Neptunus '22."

Latihan 12 hari dimulai Senin (24/1) dan seharusnya "menunjukkan kemampuan NATO untuk mengintegrasikan kemampuan serangan maritim kelas atas dari kelompok serangan kapal induk untuk mendukung pencegahan dan pertahanan aliansi," kata juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan Jumat (21/1).Meskipun Truman dan kelompok penyerangnya akan ditempatkan “di bawah kendali operasional NATO,” perintah keseluruhan latihan akan berada di tangan Wakil Laksamana Eugene H. Black III, yang memimpin Armada ke-6 Angkatan Laut AS.Kirby menyebut Serangan Neptunus sebagai “kegiatan yang telah direncanakan lama” yang telah dipertimbangkan sejak 2020 dan tidak terkait dengan ketegangan saat ini dengan Rusia. “Latihan itu sendiri tidak dirancang untuk melawan skenario yang mungkin terjadi sehubungan dengan Ukraina,” kata Kirby, tetapi dimaksudkan untuk menguji “berbagai kemampuan maritim yang ingin kami pastikan untuk terus kami tingkatkan.”Menurut Kirby, AS berdiskusi dengan sekutu NATO-nya apakah akan melanjutkan latihan "mengingat ketegangan saat ini," tetapi akhirnya memutuskan untuk melakukannya.Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg “menyambut” partisipasi Truman sebagai “tanda kuat persatuan transatlantik,” menambahkan bahwa aliansi “akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi dan membela semua sekutu.”"Serangan Neptunus" tidak muncul dalam daftar latihan NATO yang akan datang, pada Jumat sore. Pada hari Rabu, misi AS untuk NATO mengatakan bahwa kapal induk itu dijadwalkan untuk mengambil bagian dalam "Tanggapan Dingin", sebuah latihan di dalam Lingkaran Arktik pada awal Maret.Moskow secara konsisten membantah klaim yang dibuat oleh media Barat dan pejabat senior, yang menurutnya Rusia diduga berencana untuk menyerang tetangganya kapan saja sekarang. Kremlin menyebut gagasan itu "berita palsu", sementara militer Rusia mengklaim bahwa AS mungkin membantu Kiev menggelar operasi bendera palsu yang akan membenarkan operasi militer di Ukraina timur. [IT/r]