CD4HR Kanada Mengutuk Serangan Keji ke Yaman, Tetap Berbicara untuk Dunia yang Tertindas

IslamTimes – Di sebuah negara kecil di Jazirah Arab, puluhan ribu warga sipil, termasuk lebih dari 10.000 anak-anak, telah menjadi martir atau terluka; jutaan orang telah mengungsi dan sebagian besar penduduk berada di ambang kelaparan. Kekejaman ini telah dialami oleh Yaman yang miskin tetapi gigih!

Perang yang dipimpin Arab Saudi yang didukung Amerika di Yaman mendekati tahun ketujuh. Namun, dunia tetap diam, hanya mengutuk pembantaian agresi Saudi-Emirat di Yaman.Dalam beberapa hari terakhir, koalisi yang dipimpin Saudi-Emirat telah mengintensifkan serangannya, yang terbaru adalah serangan udara di sebuah penjara di Yaman utara yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan melukai 200 lainnya, sementara serangan terpisah mematikan internet negara itu. , menurut badan amal medis Doctors Without Borders [Medecins Sans Frontieres, atau MSF].Serangan udara mematikan itu meratakan sebuah penjara di kota Saada – yang telah digunakan sebagai pusat penahanan bagi pekerja migran yang transit melalui Yaman – dan sebuah pusat telekomunikasi di kota pelabuhan al-Hudaydah, di mana tiga anak yang bermain sepak bola di dekatnya telah menjadi martir. , kata Save the Children dalam sebuah pernyataan.Terlepas dari parahnya serangan di Yaman, kecaman dan sikap solidaritas tidak ada. Hanya beberapa gerakan perlawanan dan organisasi hak asasi manusia yang berbicara atas nama rakyat Yaman yang tertindas, di antaranya adalah organisasi Pembela Hak Asasi Manusia 4 Kanada [CD4HR], sebuah organisasi nirlaba yang terdaftar di Kanada sejak 2018.Pemimpin CD4HR Firas al-Najim mengecam agresi tersebut, mengatakan kepada al-Ahed News bahwa “Yaman memiliki hak untuk menanggapi dan memiliki hak untuk mengamankan kedaulatannya”.Dia mengulangi, “Yaman memiliki hak untuk membela diri sebagai sebuah bangsa dan ini disetujui oleh piagam PBB dan oleh semua jenis hukum”.Terkait, CD4HR mengecam serangan koalisi pimpinan Saudi di Yaman, mengecam “pendirian bias” pemerintah Kanada dan “kesepakatan senjata yang melanggar hukum” dengan negara-negara agresi.#CD4HR dalam KETENTUAN TERKUAT MENGUTUS pembantaian di Yaman yang dilakukan oleh [#SaudiCoaliton yang didukung & dipersenjatai Barat] dengan lebih dari 100 warga sipil tak berdosa tewas ditambah banyak lagi yang belum dikuburkan & banyak yang terluka. Kami juga mengutuk sikap bias Pemerintah Kanada kami & kesepakatan senjata yang melanggar hukumDalam platform paralel, faksi-faksi perlawanan juga mengkritik agresi yang dipimpin Saudi-Emirat yang didukung AS di Yaman.Hizbullah merilis sebuah pernyataan Jumat malam mengutuk pembantaian mengerikan yang dilakukan oleh agresi Saudi-Amerika di Yaman, mengatakan bahwa pembantaian “adalah kompensasi yang menyedihkan untuk kegagalan hina mereka di medan perang… Kami menyerukan semua orang bebas di mana-mana untuk berdiri oleh rakyat Yaman yang tertindas. dan mengutuk kejahatan ini serta kekuatan agresi”.Jihad Islam di Palestina juga mengecam pembunuhan koalisi Saudi terhadap rakyat Yaman, dengan mengatakan: “Penargetan yang disengaja terhadap warga sipil Yaman dengan jet buatan AS, dan mungkin dengan partisipasi Zionis 'Israel', adalah bukti kegagalan agresi ini dan kekalahannya di medan perang”.“Ini adalah upaya putus asa untuk mematahkan keinginan sebuah bangsa yang telah memutuskan untuk tidak menerima dikte rezim yang telah mengikat nasibnya dengan nasib kebijakan Zionis-Amerika di wilayah tersebut dan meninggalkan Palestina dan al-Quds [Yerusalem]. ,” tambahnya.Selanjutnya, Front Populer untuk Pembebasan Palestina juga mengecam pembantaian keji tersebut, mengungkapkan solidaritasnya dengan keluarga korban dan saudara-saudara rakyat Yaman.Gerakan perlawanan Hamas Palestina menyamakan tindakan agresi koalisi pimpinan Saudi di Yaman dengan kejahatan "Israel" terhadap Palestina, menekankan bahwa negara-negara Arab harus mengingat bahwa kemitraan dengan Barat dan rezim "Israel" tidak bermanfaat bagi mereka.Gerakan perlawanan Asaib Ahl al-Haq dan Kataib Hezbollah Irak, serta Ketua Dewan Tertinggi Islam Irak Sheikh Humam Hamoudi juga mengutuk pemboman berdarah Saudi terhadap Yaman.Secara regional, Iran mengecam serangan udara berat oleh koalisi militer yang dipimpin Saudi, dengan mengatakan negara-negara yang mempersenjatai para penyerang adalah kaki tangan dalam pembantaian Yaman.“Kelanjutan serangan militer koalisi [yang dipimpin Saudi] terhadap Yaman ditambah dengan komunitas internasional yang tetap diam dan acuh tak acuh, penjualan senjata yang tidak terkendali kepada penjajah, dan penerapan sikap bias dan standar ganda di kalangan internasional dalam menangani Agresi kejam selama tujuh tahun terhadap rakyat Yaman telah semakin memperumit jalan menuju pencapaian perdamaian yang adil di negara itu,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.Secara internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan pembantaian itu, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa "eskalasi perlu dihentikan"."Sekretaris Jenderal menyerukan penyelidikan yang cepat, efektif dan transparan atas insiden ini untuk memastikan akuntabilitas," bunyi pernyataan SG PBB.CD4HR adalah organisasi hak asasi manusia yang membela hak-hak negara-negara tertindas seperti Yaman, Pendudukan Palestina, Nigeria dan banyak negara lain di dunia.Organisasi ini berfokus pada perjuangan untuk Keadilan dengan mengadakan protes, meluncurkan petisi, melobi pejabat pemerintah untuk mengubah kebijakan yang tidak adil dan banyak tindakan serupa lainnya.Meskipun demikian, CD4HR memulai kampanye Bantuan bulanan untuk membantu daerah dan masyarakat yang paling rentan; bagi mereka, Yaman adalah krisis kemanusiaan terburuk dan fokus utama mereka adalah untuk segera menghentikan kesepakatan Senjata Kanada-Saudi.Pada hari Jumat, ribuan orang Yaman melakukan demonstrasi di Sanaa dan kota-kota lain untuk mengutuk pemboman koalisi pimpinan Saudi terhadap Saada dan al-Hudaydah.Arab Saudi, yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu regional, melancarkan perang terhadap Yaman pada Maret 2015.Meskipun Arab Saudi terus menerus membombardir Yaman dengan persenjataan berat, Angkatan Bersenjata Yaman dan Komite Populernya telah tumbuh dengan mantap dalam kekuatan melawan agresi yang dipimpin Saudi dan membuat Riyadh dan sekutunya macet di negara itu. [IT/r]