Pesawat-pesawat Tempur AS Mengebom Kota Suriah dalam Upaya untuk Menangkis Serangan Daesh

IslamTimes - Pesawat-pesawat tempur AS telah membom kota Hasakah di timur laut Suriah dalam upaya yang dimaksudkan untuk mendukung militan Kurdi yang didukung AS, yang disebut Pasukan Demokrat Suriah (SDF), untuk mengusir serangan besar oleh terduga teroris Daesh di sebuah penjara yang menahan ribuan rekan mereka.

Juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby mengkonfirmasi serangan udara ilegal Amerika di Suriah pada hari Sabtu (22/1) untuk membantu upaya yang gagal oleh militan bayaran SDF untuk mengusir serangan Daesh di penjara kota Ghwayran di tengah laporan bahwa teroris telah mengambil alih kendali kompleks tersebut."Bentrokan masih terjadi di dalam penjara, pinggirannya, sekitar bundaran al-Basel dan jalan raya," kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan Sabtu, mengutip sumber-sumber lokal yang lebih lanjut mencatat bahwa teroris yang dibebaskan telah membentengi diri di kompleks sekitarnya. .Mereka juga mencatat bahwa militan SDF gagal melindungi kompleks penjara – yang terbesar dari beberapa pusat penahanan di bawah kendali mereka di Hasakah – dan fasilitas sekitarnya meskipun menerima dukungan udara dari pasukan pendudukan AS.“Pertempuran terjadi di tepi penjara,” klaim juru bicara SDF Siamand Ali seperti dikutip dalam laporan AP pada hari Sabtu, menambahkan bahwa sebagian besar penjara berada di bawah kendali mereka selain sebagian kecil yang dipegang oleh “tahanan perusuh. .”Dia lebih lanjut mencatat bahwa pertempuran juga sedang berlangsung di lingkungan Zohour terdekat, di mana pasukan Daesh bersembunyi.Laporan itu juga mengutip Ali yang mengatakan bahwa pasukan SDF dan pesawat tempur Amerika menargetkan gedung akademi teknis di mana puluhan "teroris Daesh mengambil posisi," menambahkan bahwa gerilyawan yang didukung AS maju perlahan untuk melindungi kehidupan warga sipil karena orang-orang bersenjata Daesh berada. bersembunyi di gang-gang dan di rumah-rumah penduduk di daerah itu.Bentrokan itu juga menyebabkan hampir 4.000 penduduk mengungsi ke daerah-daerah kota yang dikendalikan oleh pasukan pemerintah Suriah, kata Gubernur Hasakah Ghassan Khalil seperti dikutip di outlet media Suriah.Penjara Ghwayran menampung sekitar 5.000 tersangka teroris Daesh, termasuk komandan dan tokoh yang dianggap paling berbahaya, menurut laporan AP.Perkembangan itu terjadi ketika Kementerian Luar Negeri Suriah pada hari Sabtu (22/1) mengecam tindakan yang menyebabkan pengungsian ribuan warga sipil Suriah di provinsi Hasakah, mengulangi permintaan negara itu untuk penarikan total pasukan AS dari timur laut Suriah dan pasukan Turki dari barat laut Suriah.“Selama beberapa hari terakhir, teroris Daesh dan QSD (SDF) melakukan pembantaian terhadap warga sipil dan perusakan besar-besaran di infrastruktur di provinsi Hasakah,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.Lebih lanjut menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Amerika dan SDF sebagai “kejahatan perang” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”Kementerian Luar Negeri Suriah juga meminta semua organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan bantuan kepada ribuan warga sipil Suriah yang terlantar dalam kondisi cuaca buruk seperti itu.Itu terjadi setelah pesawat tempur AS benar-benar menghancurkan gedung Institut Teknik di kota Hasakah dengan dalih menargetkan para tahanan yang dibebaskan.Hampir 90 orang dilaporkan tewas sejauh ini, saat pertempuran berkecamuk untuk hari ketiga pada hari Sabtu.SDF lebih lanjut menegaskan pada hari sebelumnya bahwa “bentrokan sengit” pecah di lingkungan utara Ghwayran, di mana mereka mengklaim telah membunuh lebih dari 20 teroris Daesh dan menyita sabuk peledak, senjata, dan artileri.Menurut SANA, orang-orang telah didorong oleh SDF untuk segera meninggalkan rumah mereka. SDF memberlakukan jam malam di lingkungan Ghwayran dan al-Zohour pada hari Jumat, kantor berita menambahkan.Suriah telah dicengkeram oleh kampanye teror yang didukung asing sejak 2011, ketika AS dan sekutu Barat dan regionalnya memulai upaya terbuka mereka untuk menggulingkan pemerintah Bashar al-Assad.Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah mempertahankan kehadiran militer ilegal di tanah Suriah, berkolaborasi dengan militan melawan pemerintah sah Suriah, dan mengebom posisi tentara Suriah dan pasukan anti-teror populer. [IT/r]