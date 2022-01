Amnesti: Pesawat Tempur Pimpinan Saudi Menggunakan Bom Buatan AS dalam Pembantaian Penjara Saada

IslamTimes - Amnesty International melaporkan bahwa koalisi pimpinan Saudi menggunakan bom buatan AS dalam pembantaian penjara Saada dan menuduh pemerintahan Joe Biden melanggar hukum internasional dan AS.

Organisasi hak asasi manusia mengatakan koalisi pimpinan Saudi menggunakan amunisi berpemandu presisi buatan AS dalam pembantaian penjara Saada.Bom dipandu laser yang digunakan oleh koalisi pimpinan Saudi untuk melakukan pembantaian itu diproduksi oleh perusahaan pertahanan AS Raytheon, Amnesty menambahkan.Organisasi itu menggambarkan bom itu sebagai “bagian terbaru dari jaringan bukti yang lebih luas tentang penggunaan senjata buatan AS dalam insiden yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.”Wakil Direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Lynn Maalouf menggarisbawahi bahwa “gambar-gambar mengerikan yang mengalir keluar dari Yaman meskipun ada pemadaman internet selama empat hari adalah pengingatan yang menggelegar tentang siapa yang membayar harga mengerikan untuk penjualan senjata yang menguntungkan negara-negara Barat kepada kerajaan Arab Saudi dan sekutu koalisinya.”Maalouf mendesak AS dan negara-negara pemasok senjata lainnya untuk segera menghentikan pengiriman senjata.“Dengan secara sadar memasok cara koalisi pimpinan Saudi telah berulang kali melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, AS – bersama dengan Inggris dan Prancis – berbagi tanggung jawab atas pelanggaran ini,” tambahnya.Pakar senjata Amnesty menyoroti bahwa bom Raytheon yang digunakan dalam pembantaian koalisi pimpinan Saudi di penjara Saada juga digunakan dalam serangan udara 2019 di sebuah rumah di Taiz, yang menewaskan enam warga sipil, termasuk tiga anak.Organisasi itu menuduh Presiden AS Joe Biden mengabaikan janji yang dia buat untuk mengakhiri dukungan negaranya untuk perang di Yaman dan klaim yang dia buat untuk “menempatkan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri” dan memastikan “pertanggungjawaban" para pelanggar HAM .Pemerintahan Biden telah menyetujui penjualan rudal, pesawat terbang, dan sistem pertahanan anti-balistik ke Arab Saudi dan menandatangani kesepakatan senilai $28 juta untuk memelihara pesawat Saudi pada pertengahan Januari, Amnesty menunjukkan.Terlepas dari masalah hak asasi manusia, AS juga menegaskan bahwa mereka “tetap berkomitmen” pada kesepakatan penjualan senilai $23 miliar untuk pesawat F-35, MQ-9B, dan amunisi ke UEA.Amnesty menyimpulkan bahwa pemerintahan Biden telah gagal memenuhi kewajiban AS di bawah hukum internasional dan melanggar hukum negara itu sendiri.PBB menggambarkan pembantaian penjara Saada sebagai "insiden korban sipil terburuk dalam tiga tahun terakhir di Yaman." [IT/r]