Pangkalan AS di Suriah Diserang dari Dalam

Ledakan pekan lalu di sebuah pangkalan di Suriah yang dilaporkan melukai empat tentara AS mungkin merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh satu orang atau lebih di kamar mandi dan gudang amunisi, kata militer AS. Insiden itu, yang awalnya diduga akibat tembakan artileri, sedang diselidiki lebih lanjut.Gabungan Joint Task Force Inherent Resolve (CJTF-OIR), kelompok yang bertanggung jawab atas operasi AS di Irak dan Suriah, memposting pernyataan Jumat (15/4) pagi bahwa apa yang awalnya diklasifikasikan sebagai "serangan tidak langsung" sekarang diyakini telah "penempatan yang disengaja dari bahan peledak” oleh individu atau individu yang tidak dikenal, menargetkan fasilitas pancuran dan area penyimpanan amunisi.CJTF-OIR awalnya mengatakan, "dua putaran tembakan tidak langsung ... melanda dua bangunan pendukung" di Green Village pada 7 April, dan bahwa empat anggota layanan AS "sedang dievaluasi untuk cedera ringan dan kemungkinan cedera otak traumatis."Awalnya didirikan untuk mengoordinasikan koalisi pimpinan AS melawan teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Suriah dan Irak, CJTF-OIR sekarang bertanggung jawab atas beberapa ratus tentara AS di Suriah timur. Mereka mengawasi milisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS yang dipimpin Kurdi, yang mengendalikan daerah-daerah di sebelah timur Efrat dan sejauh ini menolak reunifikasi dengan pemerintah di Damaskus.Sementara pasukan AS yang tersisa di Suriah dan Irak sebelumnya telah berada di bawah serangan roket dan mortir – yang dituduhkan oleh Pentagon pada kelompok ISIS atau milisi Syiah yang diduga bersekutu dengan Iran – memiliki bahan peledak yang ditanam di sebuah pangkalan adalah perkembangan baru. The Military Times mengatakan pada hari Jumat (15/4) bahwa hal itu meningkatkan prospek penyusupan, penyimpangan dalam keamanan pangkalan, atau bahkan mungkin serangan orang dalam.[IT/r]