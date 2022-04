Mantan Dubes Prancis: Serangan Ukraina 'Tidak Lebih Memalukan' daripada Menginvasi Irak 

IslamTimes - Mantan duta besar Prancis untuk AS dan PBB Gérard Araud mengatakan kepada Global Times China bahwa kebencian pada "standar ganda" Barat kemungkinan akan membuat beberapa negara tidak mendukung posisi Washington di Rusia. Dia menambahkan bahwa sementara Uni Eropa mengikuti jejak Amerika dalam hal Moskow, itu tidak akan melakukan hal yang sama ketika datang ke China.

Gérard Araud juga memprediksi bahwa Eropa tidak akan terlibat dalam “NATO Asia”China bergabung dengan lebih dari 40 negara lainnya dalam memberikan suara menentang, atau abstain dari, mosi yang mengutuk serangan Rusia di Ukraina pada pertemuan PBB bulan lalu. India, Pakistan, dan Afrika Selatan termasuk di antara mereka yang menolak untuk mendukung garis Washington, yang tidak mengejutkan Araud.“Ada masa lalu kolonial yang menyulut kebencian. Ada juga fakta bahwa Barat menceramahi seluruh dunia dan sangat sering menggunakan standar ganda,” kata mantan diplomat itu kepada Global Times milik negara, Kamis (14/4).“Saya cukup sadar bahwa bagaimanapun juga, invasi ke Ukraina tidak lebih memalukan daripada invasi ke Irak pada tahun 2003,” lanjutnya. “Prancis menentang invasi AS ke Irak. Tapi ini adalah contoh bagus dari apa yang bisa Anda sebut standar ganda.”Para pemimpin China telah berulang kali mengutip “standar ganda” Barat dalam menjelaskan keputusan mereka untuk tidak memberikan sanksi atau mengutuk Rusia atas konflik Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa negaranya akan menolak “tekanan atau paksaan” Amerika untuk melakukannya.Ketika Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menuntut China mengutuk Rusia bulan lalu, Kementerian Luar Negeri China menolak, mengutip pemboman maut NATO atas kedutaan China di Beograd, Serbia pada tahun 1999 sebagai salah satu alasan tidak akan mendengarkan "kuliah tentang keadilan dari pelaku pelanggar dari hukum internasional.”China juga mengecam upaya Amerika untuk membangun aliansi melawannya di kawasan Pasifik. Stoltenberg telah berbicara tentang meningkatkan kerja sama antara NATO dan “mitra Asia-Pasifik”, sementara pakta 'AUKUS' yang dipimpin AS (bersama dengan Inggris dan Australia) dan 'Quad' (bersama dengan Australia, India dan Jepang) telah disepakati yang diprotes keras oleh Beijing. Kementerian Luar Negeri China baru-baru ini menggambarkan perjanjian sebelumnya sebagai upaya untuk membangun “NATO versi Asia-Pasifik” yang “ditakdirkan untuk gagal.”“Tidak akan ada NATO Asia, atau jika ada NATO Asia, orang Eropa tidak akan menjadi bagian darinya,” kata Araud. Sementara mantan diplomat itu mengatakan bahwa dia bisa meramalkan “Perang Dingin antara Barat dan Rusia” yang baru, di mana “negara-negara Eropa tidak akan menerima bisnis seperti biasa dengan Rusia lagi,” hal yang sama tidak akan terjadi dengan China.“China bukanlah ancaman militer terhadap Eropa,” katanya. “Tidak ada alasan untuk memiliki retorika menghasut yang digunakan Amerika untuk melawan China.”Araud menjabat sebagai duta besar Prancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa antara 2009 dan 2014, dan kemudian sebagai duta besar untuk AS hingga 2019. Sepanjang waktu ini, dia dikenal karena pernyataan kontroversial, yang membuat marah hak Prancis ketika dia menyatakan "dunia runtuh di depan mata kita" setelah pemilihan Donald Trump pada tahun 2016, dan membuat orang Amerika marah ketika dia memilih Hari Pearl Harbor pada tahun 2017 untuk mengutuk AS karena menolak “berpihak pada Prancis dan Inggris untuk menghadapi kekuatan fasis di tahun 30-an.”[IT/r]