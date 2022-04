Petrodolar, Disederhanakan

IslamTimes - Konflik Rusia Ukraina telah mengubah pasar global dalam banyak hal; itu telah mempengaruhi harga energi dan mempercepat kehancuran dolar AS, Dolar AS tidak hanya melemah tetapi juga mempengaruhi mata uang lain yang bergantung pada dolar, seperti petrodollar.

Singkatnya, dolar bensinPetro-Dolar adalah pendapatan ekspor minyak mentah dalam mata uang dolar AS, istilah yang memperoleh mata uang pada pertengahan 1970-an. Sistem nilai tukar mata uang tetap Bretton Woods yang terikat dengan emas melalui dolar AS runtuh pada tahun 1971 karena ekonomi global dan permintaannya akan aset yang aman melebihi pasokan emas batangan yang tersedia.Hanya dolar yang secara realistis dapat mengisi kekosongan itu. Dan karena pasokan dolar global tumbuh di tengah utang AS dan defisit anggaran, begitu pula akumulasi dolar bensin yang diperoleh eksportir minyak yang diuntungkan dari harga minyak mentah yang lebih tinggi secara tajam.Popularitas global Dolar AS tidak tergantung pada niat baik eksportir minyak. Berdasarkan data AS, sebagai ekonomi dan importir barang terbesar di dunia dengan pasar modal likuid yang didukung oleh supremasi hukum, serta kekuatan militer.Dolar Petro bukanlah mata uang yang berbeda tetapi hanya Dolar AS yang diterima sebagai pembayaran untuk pembelian minyak.Haruskah AS kehilangan dominasi Petrodollar, apakah itu akan merusak ekonomi dunia? Tidak juga. Analis percaya bahwa setiap pasar, pasar saham, pasar gandum, atau pasar minyak, memerlukan unit ukuran. Pentingnya ekonomi AS membuat dolar menjadi pilihan yang jelas bagi sebagian besar pasar.Tetapi tidak akan ada perbedaan nyata jika Euro, Yen, atau bahkan gantang gandum, dipilih sebagai unit perhitungan untuk pasar minyak. Ini hanya masalah akuntansi.Mari kita bayangkan bahwa harga di pasar minyak dikutip dalam Yen atau gantang gandum. Jika harga minyak dalam gandum, maka harga satu barel minyak akan menjadi 20 gantang. Jika minyak dihargai baik dalam Yen atau gandum, itu tidak akan memiliki konsekuensi langsung terhadap dolar.Jika dolar masih merupakan aset yang disukai di antara penjual minyak, maka mereka akan meminta ekuivalen Dolar dari Yen atau harga gandum minyak. Perhitungannya hanya akan memakan waktu sepermiliar detik pada komputer modern dan bisnis akan berjalan persis seperti saat ini.Baru-baru ini, kami mengetahui bahwa Arab Saudi telah mempercepat diskusi dengan China untuk menentukan harga sebagian dari penjualan minyaknya dalam Yuan. Telah diduga bahwa Saudi tidak senang dengan keputusan kebijakan AS baru-baru ini yang mengambil sebagian dari penjualan emas batangan Arab Saudi.Tentu saja, pertanyaannya tetap, apakah langkah seperti itu akan merugikan ekonomi AS? Jika kesepakatan seperti itu harus diselesaikan, itu berarti 25% dari minyak Saudi akan diperdagangkan dalam Yuan, yang merupakan jumlah uang yang banyak.Ini bisa berarti bahwa pentingnya dolar Petro akan menjadi kurang integral dengan kekuatan ekonomi mana pun dalam waktu sekitar 20 tahun. Telah diproyeksikan bahwa pada tahun 2040 sekitar 70% dari penjualan kendaraan penumpang global akan datang dari kendaraan listrik dan bahan bakar untuk kendaraan pembakaran internal akan mencapai puncaknya pada tahun 2027, stabil selama sekitar 10 tahun, kemudian turun drastis.Masa depan produksi minyak yang suram membuat potensi hilangnya dominasi petro dolar semakin dekat. Konflik Rusia Ukraina menjadi faktor lain.Sanksi keras, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang dikenakan pada Rusia berarti ekspor Rusia tidak dapat dibayar dalam dolar AS; akibatnya, Kremlin mencari alternatif seperti perdagangan minyak dengan India dalam rubel atau rupee.Saudi untuk pertama kalinya berbicara tentang menjual minyak ke China dengan imbalan mata uang China. Ini mirip dengan kesepakatan rupee-rubel India-Rusia.Jika perjanjian penjualan minyak Saudi dalam Yuan ke China ini lepas landas maka negara lain mungkin meminta perlakuan serupa. Ini pasti akan mengguncang tanah di bawah hegemoni dolar.Kami tidak cukup memiliki mata uang global, juga belum ada alternatif yang layak untuk dolar AS.Dunia akan menjadi tempat yang lebih rumit jika setiap negara mencoba melakukan bisnis dengan mata uangnya sendiri.Mengingat tren saat ini, tampaknya status dolar AS sebagai "raja dunia perdagangan dan faktur" sedang ditantang.[IT/r]