China: AS 'Pantas Disebut Sebagai Pembuat Kebohongan Terbesar'

IslamTimes - China mengatakan selalu menjadi korban kampanye disinformasi AS, membalas tuduhan Washington bahwa Beijing telah membantu Rusia memproduksi propaganda melawan Ukraina.

"Amerika Serikat menuduh China membantu Rusia menyebarkan informasi palsu, yang merupakan bentuk khas dari informasi palsu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian pada konferensi pers pada hari Kamis (5/5).Pernyataannya muncul setelah sebuah artikel yang diterbitkan di situs web Departemen Luar Negeri AS menuduh China menyebarkan propaganda Rusia dan berita palsu tentang Ukraina.“Amerika Serikat mengarang artikel semacam itu, yang sekali lagi membuktikan bahwa Amerika Serikat pantas disebut sebagai pembuat kebohongan terbesar,” kata Zhao.“Dari apa yang disebut ‘genosida’ hingga virus Wuhan, dari serangan peretas hingga pangkalan militer di luar negeri, Amerika Serikat telah melakukan terlalu banyak untuk mencoreng China.”Pejabat China menuduh diplomat senior Gedung Putih menyebarkan apa yang disebut "teori pemberitahuan sebelumnya tentang China" dan memberi makan media untuk mempublikasikan informasi palsu terhadap Beijing.Dia juga mengatakan klaim tentang dugaan permintaan persenjataan Rusia dari China "semuanya terbukti salah."Zhao merekomendasikan agar orang membaca artikel “Kebohongan yang Disebarkan oleh AS tentang Masalah Ukraina: Pemeriksaan Realitas” yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua yang menyajikan beberapa contoh kampanye disinformasi AS.Menggambarkan pemerintah AS sebagai "penggagas dan kekuatan pendorong terbesar krisis Ukraina", Zhao mengatakan Washington "harus menghadapi dan merenungkan tanggung jawabnya atas konflik Rusia-Ukraina."Hubungan antara AS dan China telah tegang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dua ekonomi terbesar dunia bentrok karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, China Taipei, Hong Kong, kegiatan militer di Laut China Selatan, dan asal-usul virus corona baru.[IT/r]