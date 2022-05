Taiwan Mengambil 'Pelajaran' dari Konflik Ukraina

IslamTimes - Taiwan telah mengamati konflik di Ukraina dan menarik beberapa pelajaran untuk konfrontasinya sendiri dengan China daratan, menteri luar negeri pulau yang disengketakan, Joseph Wu, mengatakan kepada CNN dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada hari Minggu (1/5).

Pulau yang disengketakan ingin meniru Kiev jika cocok dengan Beijing, kata menteri luar negeri.Wu berpendapat bahwa Beijing ragu untuk pindah ke pulau itu karena apa yang dia gambarkan sebagai kurangnya kemajuan Rusia di Ukraina dan tanggapan masyarakat internasional.Taiwan “menonton ini dengan sangat hati-hati,” kata Wu kepada Farid Zakaria dari CNN. “Kami mencoba melihat apa yang bisa kami pelajari dari Ukraina dalam membela diri.”Wu menggambarkan Ukraina sebagai “garis depan melawan ekspansi luar Rusia,” dan menuduh Rusia menggunakan militer “untuk kejayaan sejarahnya,” dalam apa yang dia katakan paralel dengan situasi China-Taiwan.Dua takeaways besar Taiwan dari konflik adalah bahwa Ukraina menggunakan “senjata pribadi kecil untuk melawan musuh besar,” dan bahwa populasi prianya sangat termotivasi. “Mereka ingin bertugas di militer. Mereka ingin pergi ke zona perang untuk melawan Rusia. Semangat seperti itu patut ditiru oleh orang-orang Taiwan,” kata Wu.Penekanan Wu pada “kemampuan asimetris,” seperti roket anti-tank Javelin dan NLAW – yang dipromosikan secara luas sebagai senjata ajaib di Ukraina – konsisten dengan fokus pemerintah Presiden Tsai Ing-wen pada persenjataan semacam itu. Tsai juga berharap Washington akan datang membantu Taiwan secara langsung, katanya kepada CNN pada bulan Oktober.“Ketika ada perang, kami membutuhkan teman dan sekutu untuk mendukung Taiwan, seperti dalam kasus Ukraina,” kata Wu kepada Zakaria, menunjuk bagaimana AS, UE, dan Jepang bersatu untuk mendukung Kiev.Meskipun AS belum mengirim pasukan ke Ukraina, Washington menggelontorkan uang dan senjata ke negara itu “untuk berperang melawan Rusia,” kata Wu. “Saya pikir pemerintah China harus memikirkan atau menghitung bagaimana AS atau negara-negara besar lainnya akan datang membantu Taiwan atau apakah mereka akan datang membantu Taiwan. Jika Taiwan tidak memiliki dukungan apa pun, saya pikir itu akan menjadi lampu hijau untuk agresi.”Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan dalam pidatonya pekan lalu bahwa “NATO Global” perlu mempersenjatai Taiwan seperti halnya mempersenjatai Ukraina, antara lain. Sehari sebelum CNN menayangkan wawancara dengan Wu, Financial Times melaporkan bahwa pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas China dan Indo-Pasifik telah bertemu dengan rekan-rekan Inggris untuk mengeksplorasi rencana darurat tentang Taiwan.Wu juga berpendapat bahwa kemampuan Ukraina untuk menahan Rusia—yang dia kaitkan dengan “keinginan untuk membela negara dan kesediaan untuk menggunakan senjata pribadi”—membuat Beijing khawatir.“Jika mereka tidak dapat mengambil alih Taiwan dengan cepat, saya pikir mereka perlu berhenti sejenak dan berpikir dua kali sebelum bertindak,” katanya.Beijing menganggap Taiwan bagian dari wilayah kedaulatan China. Sejak tahun 1949, pulau tersebut telah diperintah oleh sisa-sisa pemerintah nasionalis, yang melarikan diri dari daratan setelah kalah dalam perang saudara.[IT/r]