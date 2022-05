Laporan: Pembeli China Mengurangi Impor Minyak dari Iran pada Bulan April

IslamTimes - Penyulingan minyak mentah swasta di China mengurangi impor minyak mereka dari Iran pada April karena permintaan yang lebih rendah akibat penguncian virus corona dan juga peningkatan pasokan minyak mentah murah dari Rusia.

Laporan Senin (9/5) kantor berita Reuters mengutip angka-angka dari perusahaan analitik internasional yang menunjukkan bahwa impor China dari minyak Iran telah menurun setidaknya 7% pada April dibandingkan dengan angka yang dilaporkan pada Maret.Laporan itu mengatakan bahwa pembeli swasta China dari minyak mentah Iran lebih memilih minyak Rusia yang didiskon besar-besaran daripada kargo dari Iran pada April karena mereka berusaha meningkatkan margin mereka.Rusia telah menggenjot ekspor minyak ke China untuk mengimbangi penjualan yang lebih rendah ke Eropa sebagai akibat sanksi yang dijatuhkan oleh Barat atas konflik militer Ukraina.Angka oleh Vortexa Analytics menunjukkan bahwa impor minyak Iran ke China mencapai 650.000 barel per hari pada April, turun dari hampir 700.000 barel per hari yang dilaporkan pada bulan sebelumnya, kata laporan Reuters.Itu juga mengutip angka sementara dari Kpler yang menunjukkan bahwa volume impor minyak China dari Iran pada April telah turun menjadi 575.000 barel per hari. Perusahaan analitik telah melaporkan 840.000 barel per hari impor minyak China dari Iran pada kuartal pertama 2022.Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa penyulingan swasta China telah meningkatkan impor minyak mentah Rusia mereka sebesar 16% pada April menjadi 860.000 barel per hari, menurut data oleh Refinitiv, sebuah perusahaan analitik internasional utama.Ia mengklaim bahwa ekspor minyak mentah Rusia ke China diperkirakan akan meningkat karena negara tersebut telah menawarkan kargo minyak mentah Ural kepada pembeli China dengan diskon $6 hingga $7 per barel terhadap Brent untuk pengiriman Juni.[IT/r]