Juru bicara Menlu: AS Mengejar Tujuannya dengan 'Mempermainkan' HAM

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah mengkritik Amerika Serikat karena menggunakan hak asasi manusia sebagai alat untuk mencapai tujuannya, dengan mengatakan "konsep luhur" telah direduksi menjadi "mainan" oleh Washington.

Said Khatibzadeh membuat pernyataan itu dalam sebuah pidato di pertemuan organisasi non-pemerintah Iran yang menikmati status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) pada hari Minggu (15/5).Diplomat Iran mencatat bahwa masalah hak asasi manusia adalah salah satu korban paling penting dari hubungan internasional pada saat ini.“Akibat pendekatan yang diadopsi oleh pusat-pusat kekuasaan di dunia, isu hak asasi manusia telah berubah menjadi alat politik untuk memajukan tujuan pusat-pusat itu,” katanya.Khatibzadeh lebih lanjut membawa Amerika Serikat ke tugas karena pendekatannya yang miring terhadap hak asasi manusia, dengan mengatakan, “Amerika Serikat menggunakan hak asasi manusia sebagai alat dalam kotak peralatan kebijakan luar negerinya untuk mencapai tujuannya. Sayangnya, pendekatan ini telah menurunkan konsep luhur hak asasi manusia menjadi mainan.”Iran berulang kali memperingatkan eksploitasi hak asasi manusia oleh AS dan sekutu Baratnya sebagai alat untuk menargetkan negara-negara merdeka.Dalam pernyataan serupa pada bulan Maret, sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran mengecam AS dan negara-negara Eropa Barat karena mempolitisasi hak asasi manusia dan mengeksploitasinya sebagai alat tekanan terhadap negara-negara non-blok.Sayangnya, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat memiliki pendekatan selektif ini [untuk masalah hak asasi manusia], kata Kazem Gharibabadi dalam sebuah wawancara dengan Press TV.“Jadi, negara-negara yang tidak bersekutu dengan negara-negara ini berada di bawah tekanan politik dalam mekanisme dan struktur hak asasi manusia internasional karena mereka akan menyalahgunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka sendiri,” tambahnya.Sementara itu, AS sendiri memiliki sejarah panjang dan rumit pelanggaran hak asasi manusia baik di dalam maupun luar negeri, mempertanyakan sanksi sepihak terhadap negara lain atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.Sebuah laporan mengungkapkan pada akhir Desember bahwa jumlah orang Amerika yang tewas dalam bentrokan dengan polisi AS belum turun meskipun protes besar-besaran di seluruh negeri menyusul pembunuhan pria Afrika-Amerika, George Floyd dan Daunte Wright, oleh petugas polisi kulit putih tahun lalu.[IT/r]