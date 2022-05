Tidak Pernah Cukup: Pemerintah AS Menginginkan $40 Miliar Lagi untuk Perang Proxy yang Gagal di Rusia Sementara Warganya Menderita

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menginginkan $40 miliar lagi untuk perang proksi yang gagal di Rusia karena warga negara menderita di dalam negeri, menurut seorang analis dan penulis politik Amerika.

Daniel Patrick Welch membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu (14/5) setelah Pentagon mengatakan pada hari Jumat bahwa Kongres harus meloloskan paket bantuan Ukraina senilai $40 miliar pada hari Kamis (12/5) untuk menghindari gangguan pengiriman senjata AS ke pemerintah Kiev dalam perangnya dengan Rusia."19 Mei adalah hari kami benar-benar - tanpa otoritas tambahan - kami mulai tidak memiliki kemampuan untuk mengirim barang baru," kata sekretaris pers John Kirby kepada wartawan. “Ini akan mulai memengaruhi kemampuan kami untuk memberikan bantuan tanpa gangguan.”“Para pejabat Kekaisaran AS secara terbuka panik bahwa sabuk konveyor senjata mereka ke proksi Ukraina mereka mungkin mengalami kesalahan. Ini dapat mengganggu kereta saus untuk pedagang kematian yang menopang ekonomi politik AS. Tapi itu tidak akan membuat sedikit perbedaan dalam perang kolektif barat melawan Rusia, yang sudah kalah,” kata Welch.“AS dan mitra mereka dalam kejahatan telah melemparkan segala macam peninggalan perang dingin kuno yang berkarat ke perang di Rusia, dalam langkah sinis yang transparan untuk secara bersamaan menunjukkan biru dan emas Ukraina, menghabiskan persediaan mereka yang tidak berguna, dan membangkitkan selera dari para penghasut perang untuk mengisi kembali persediaan mereka untuk petualangan-petualangan yang disalahpahami di masa depan. Bahkan jika sebagian besar dihancurkan sebelum mereka mencapai medan perang atau tidak efektif setelah mereka sampai di sana, perbuatan itu dilakukan. Senjata kecil, tentu saja, akan menemukan jalan mereka ke pasar gelap, memberi makan gangsterisme di apa pun yang tersisa di Ukraina dan di seluruh dunia selama beberapa dekade mendatang. Lihat? Menang-menang!” dia menambahkan.“Jadi juru bicara Pentagon John Kirby alias Kermit membutuhkan 40 miliar dolarnya pada akhir pekan! Jika tidak, Nazi kita akan kehabisan senjata!! Oh tidak!" dia mencatat.“Ternyata mereka sudah kehabisan Nazi, dan boneka Kiev mereka mencoba melempar 'Ukraina Reguler' yang tidak terlatih ke Front Timur. Tidakkah semua ini terdengar familiar bagi orang-orang bodoh di don-thinktank barat ini? Sejarah adalah master yang tangguh, ”katanya."Sementara itu, penduduk setempat ini membuat kerusuhan di seluruh Ukraina Barat - atau lebih tepatnya keluarga mereka - mungkin muak digunakan sebagai umpan meriam untuk permainan proxy Washington," tambahnya.“Tapi tentu saja, bahkan di sini mereka mencerminkan kiasan etno-fasis yang disebarkan di Kiev Kool-aid. Rupanya, mereka terlalu berharga untuk disia-siakan, karena mereka mewakili 'inti dari Bangsa Ukraina' atau omong kosong neo-Nazi semacam itu," katanya.[IT/r]