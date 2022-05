NIOC: Rusia Akan 'Segera' Mulai Mengembangkan Dua Ladang Minyak Iran 

IslamTimes - Rusia akan segera memulai “operasi eksekutif” untuk mengembangkan dua ladang minyak di Iran, kata Managing Director Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) Mohsen Khojastehmehr.

Dia membuat pengumuman di sela-sela Pameran Minyak Iran, sebuah pameran minyak, gas, penyulingan dan petrokimia internasional, yang dibuka di Tehran pada hari Jumat. Khojastehmehr tidak memberikan rincian lebih lanjut.Sejak kunjungan Presiden Ebrahim Raeisi ke Moskow pada Januari yang didampingi sejumlah eksekutif perminyakan, muncul spekulasi keikutsertaan perusahaan Rusia dalam proyek minyak Iran. Pejabat minyak, bagaimanapun, tetap bungkam atau memilih untuk hanya berbicara secara umum.Khojastehmehr mengunjungi Moskow untuk “pembicaraan terakhir” tentang kontrak yang dibahas oleh Menteri Perminyakan Javad Owji. Laporan media pada saat itu mengatakan perusahaan Rusia telah setuju untuk menawarkan investasi atau teknologi untuk proyek minyak dan gas Iran atau berpartisipasi sebagai kontraktor.November lalu, produsen minyak mentah terbesar kedua Rusia Lukoil mengatakan akan senang untuk kembali ke pembicaraan tentang proyek minyak Iran, tetapi sedang menunggu hasil pembicaraan Wina tentang penghapusan sanksi AS terhadap Republik Islam."Kami tertarik untuk kembali ke ladang ini. Banyak pekerjaan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, kami tahu ladang ini dan geologinya," kata CEO Lukoil Vagit Alekperov.Lukoil sedang dalam pembicaraan dengan Iran untuk mengembangkan ladang minyak Ab Teymour dan Mansouri, tetapi menunda rencana itu pada akhir 2018 setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi terhadap industri minyak negara itu.Pada saat itu, perusahaan-perusahaan Rusia telah menandatangani sejumlah rekor kontrak minyak dan gas dengan Iran sejak pencabutan sanksi terhadap Republik Islam pada awal 2016.Pada tahun 2011 ketika AS dan Eropa mengintensifkan sanksi terhadap Iran, Lukoil menarik diri dari proyek bersama dengan Statoil Norwegia yang mencakup penemuan minyak mereka di ladang Azar dan Changuleh Iran.Iran dan Rusia menandatangani selusin perjanjian kerja sama yang mencakup energi, kereta api, pertanian, farmasi, dan pariwisata pada Juni 2019, sehingga menimbulkan harapan bahwa Moskow telah memilih untuk mengabaikan sanksi AS.Perjanjian tersebut mencakup kerjasama dalam eksplorasi, pemulihan dan produksi minyak, dan investasi di industri minyak, gas dan petrokimia.Para pejabat Iran mengatakan kemudian sebanyak 12 proyek di sektor perminyakan telah diserahkan kepada Gazprom, Rosneft, Gazprom Neft, Zarubezhneft, Taftneft dan Lukoil Rusia untuk pengembangan.Presiden Vladimir Putin juga mengatakan Rusia siap untuk melanjutkan investasi minyaknya di Iran hingga $ 50 miliar meskipun ada sanksi AS, tetapi negara itu tampaknya mundur dari rencana itu ketika sanksi diberlakukan.Rusia bisa belajar dari IranPerang Rusia di Ukraina dan berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh Barat telah secara drastis mengubah dinamika perdagangan Moskow dengan ekonomi global, di mana negara itu melihat dirinya berada di kapal yang sama dengan Iran dan terbuka untuk bisnis tanpa mengkhawatirkan konsekuensinya.Sampai perang Ukraina, Iran adalah negara yang paling terkena sanksi di dunia, menurut Castellum.Ai, yang melacak sanksi. Rusia sekarang memegang rekor itu dan kedua negara berada dalam apa yang oleh para analis disebut "perkawinan kenyamanan" yang kemungkinan akan tumbuh lebih kuat ketika perang di Ukraina meningkat.“Kepentingan bersama dalam membantu menghindari sanksi lainnya penting untuk dinamika ini dalam hubungan Rusia-Iran,” Giorgio Cafiero, CEO Analisis Negara Teluk Persia di Washington DC, mengatakan kepada CNN bulan lalu.Menteri Transportasi Rusia Vitaly Savelyev mengatakan negaranya sedang "mempelajari kasus Iran" untuk membantunya menangani sanksi pemeliharaan dan suku cadang. Iran masih mengoperasikan beberapa pesawat yang dibeli sebelum Revolusi Islam 1979 yang memutuskan hubungannya dengan Barat."Hubungan bilateral ini kemungkinan akan tumbuh lebih kuat ketika perang di Ukraina berkecamuk, terutama jika pembicaraan Wina gagal untuk menghidupkan kembali JCPOA," tambah Cafiero, merujuk pada kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam negara lain, termasuk Rusia.Dia mencatat bahwa kegagalan untuk menghidupkan kembali JCPOA akan semakin mendorong Tehran untuk membuat dirinya berguna bagi Kremlin.Setelah beberapa dekade kendala ekonomi Barat, Republik Islam telah menjadi ahli dalam menghindari dan mengalahkan sanksi terlarang. Hari ini, Rusia menjalani skenario yang sama ketika Barat menekan Moskow dalam upaya melumpuhkan ekonominya.Pada hari Jumat, Menteri Perminyakan Owji memuji keberhasilan Iran, mengatakan pertumbuhan konstan sektor minyak selama beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa sanksi AS telah gagal.[IT/r]