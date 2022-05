'Tidak Ada yang Peduli pada Kita': Keluhan Warga Kulit Hitam setelah Pembantaian Buffalo

IslamTimes - Di tengah curahan kesedihan dan keterkejutan atas penembakan massal hari Sabtu (14/5) di Buffalo, New York, warga kulit hitam mengungkapkan kesedihan tentang rasisme dan supremasi kulit putih yang memicu pembantaian paling mematikan dalam sejarah Amerika modern.

Para pengunjuk rasa berunjuk rasa pada demonstrasi Black Lives Matter pada hari Minggu (15/5) di Buffalo, sehari setelah seorang simpatisan supremasi kulit putih yang diduga menembak dan menewaskan 10 orang di sebuah supermarket yang sebagian besar melayani orang Afrika-Amerika.Para demonstran menyampaikan keluhan tentang komunitas mereka yang dilupakan oleh pihak berwenang di East Side yang sebagian besar miskin. Mereka meminta para politisi untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya untuk melindungi penduduk Kulit Hitam Buffalo, yang kehidupan dan rasa amannya telah lama terganggu oleh rasisme dan kekerasan senjata.“Kami tidak ingin dilindungi setelah fakta itu,” Marlene Brown, seorang warga kulit hitam berusia 58 tahun, mengatakan kepada The New York Times. Selama lebih dari satu dekade dia tinggal hanya beberapa blok jauhnya dari supermarket Tops, di mana pria bersenjata itu menembak 13 orang, 11 di antaranya orang kulit hitam, dalam apa yang dikatakan pihak berwenang sebagai penembakan massal bermotivasi rasial.“Kami ingin dilindungi dan diperlakukan seperti kami penting,” katanya. “Berkali-kali mereka menunjukkan tidak ada yang peduli dengan kita di sini. Ini sebuah pola.”Keterkejutan di Buffalo dan di sekitar AS telah diperkuat ketika rincian lebih lanjut muncul dari manifesto rasis yang diduga ditulis oleh Payton S. Gendron, tersangka berusia 18 tahun yang dilaporkan melakukan perjalanan hampir 200 mil dari rumahnya untuk melepaskan teror di sebuah supermarket yang sebagian besar melayani orang kulit hitam.Pihak berwenang mengatakan Gendron menganut supremasi kulit putih dalam dokumen setebal 180 halaman yang diposting online sebelum serangan itu, di mana dia mengidentifikasi tujuan utamanya sebagai membunuh orang kulit hitam sebanyak mungkin.Tetapi bagi banyak penduduk, pembantaian itu juga memberi kepercayaan lebih pada kemarahan mereka yang mendalam atas apa yang mereka pandang sebagai kemunafikan sistem yang hanya mengakui mereka ketika tragedi terjadi. Mereka mengatakan telah hidup melalui rasisme dan merasakan efek diskriminasi selama beberapa generasi.“Rasa sakitnya ada dalam DNA kami saat ini,” Earlene Patterson, 64, yang berbelanja di toko kelontong Tops beberapa hari sebelum penembakan, mengatakan kepada Times. “Itu ada di kakek buyutku, ayahku. Itu ada dalam diriku.”Komunitas yang 'bosan dengan muslihat politik'Pada rapat umum sepanjang Minggu sore, banyak warga kulit hitam mempertanyakan mengapa politisi lokal, yang mereka tuduh mengabaikan lingkungan mereka begitu lama, tiba-tiba menyerukan perubahan.“Saya marah dan saya sudah selesai; Saya bosan dengan tipu muslihat politik," kata Taniqua Simmons, 47, kepada Times. “Kami memiliki banyak orang yang berbicara untuk kami. Kami memiliki banyak orang yang membicarakan kami. Tapi mereka tidak mendengarkan. Dan mereka tidak memberi kami undang-undang yang kami butuhkan untuk berkembang.”Dia mengatakan lingkungannya di East Side of Buffalo kini telah berubah menjadi "tong mesiu yang siap meledak" dengan frustrasi warga.Buffalo adalah salah satu dari banyak komunitas di Amerika yang telah bergulat dengan rasisme dan segregasi selama beberapa dekade, menawarkan pandangan sekilas tentang penderitaan orang Afrika-Amerika di pusat-pusat kota yang terpecah-pecah.Mereka yang terkejut dengan pembantaian hari Sabtu mengatakan tragedi itu tidak boleh diperlakukan secara terpisah dari efek supremasi kulit putih dan nasionalisme sayap kanan yang keras, ideologi yang semakin dianut oleh beberapa media arus utama dan politisi sayap kanan.'Contoh murni kejahatan'"Serangan rasis ini adalah contoh murni kejahatan," kata People's Action, sebuah kelompok advokasi progresif, dalam sebuah pernyataan."Ini juga merupakan hasil yang dapat diprediksi dari serangan gencar teori konspirasi nasionalis kulit putih dan antisemitisme yang dimuntahkan dari sayap kanan, yang semakin didistribusikan oleh outlet berita perusahaan besar seperti Fox News dan politisi ekstremis yang telah dikembangkan oleh sekutu miliarder mereka," tambah kelompok itu.Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Kina Collins, seorang advokat pengendalian senjata dan kandidat kongres Demokrat di Distrik 7 Illinois, menggemakan pandangan yang sama.Menyebut penembakan itu sebagai "pertunjukan rasisme, supremasi kulit putih, kebencian, dan kekerasan senjata yang menghancurkan dan memuakkan yang melanda negara ini," kata Collins, "Orang kulit hitam di Buffalo menjadi sasaran tanpa alasan selain karena mereka berkulit hitam."[IT/r]