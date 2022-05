Kremlin Mengecam AS atas Upaya Merekrut Staf Kedutaan Rusia

IslamTimes - Rusia telah mengecam pemerintah AS atas upayanya merekrut staf di kedutaan Rusia di Washington untuk bekerja melawan pemerintah mereka, menyebutnya "tidak dapat diterima".

Utusan Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, mengatakan kepada media pemerintah bahwa pegawai kedutaan telah berulang kali diancam dengan kekerasan fisik, atau sering didesak di sekitar kedutaan untuk bekerja di Biro Investigasi Federal (FBI) AS atau Badan Intelijen Pusat (CIA).Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam sambutannya pada hari Senin (16/5) mengatakan mereka "berbagi keprihatinan" dengan staf kedutaan atas apa yang disebutnya "perilaku kurang ajar" dari agen mata-mata Amerika.“Kami berbagi keprihatinan dengan kepala misi diplomatik kami di Amerika Serikat tentang perilaku yang agak kurang ajar dari badan-badan intelijen Amerika dalam kaitannya dengan warga kami dan karyawan misi kami,” katanya, menyebutnya “tidak dapat diterima” .Gerakan anti-Rusia telah melihat peningkatan yang mengkhawatirkan di AS sejak Kremlin meluncurkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari.Operasi itu diumumkan menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk dan pengakuan Moskow atas wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri.Pada saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan salah satu tujuan dari apa yang disebutnya "operasi militer khusus" adalah untuk "mende-Nazifikasi" Ukraina.AS dan sekutu NATO-nya telah memberikan bobot mereka di belakang Ukraina, menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow dalam upaya untuk menekannya agar meninggalkan operasinya di bekas republik Soviet.Mereka juga telah membantu Kiev dengan peralatan militer canggih, yang telah memperpanjang konflik di Ukraina, menurut pengamat.Dalam upaya terbarunya untuk memprovokasi Rusia, pemerintahan Biden akan menyetujui paket senilai $40 miliar untuk negara yang dilanda krisis.Senat AS memberikan suara pada rencana tersebut pada hari Senin, menyiapkan panggung untuk pemungutan suara pada RUU itu mungkin akhir pekan ini. Penghitungannya adalah 81 banding 11 pada yang pertama dari tiga suara prosedural potensial yang membuka jalan bagi pengesahan terakhir Senat dari pendanaan tersebut.Sementara itu, AS telah menguji senjata hipersonik baru, meskipun ada penentangan keras terhadap rudal hipersonik Rusia atau Korea Utara.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, Angkatan Udara AS mengumumkan bahwa mereka berhasil melakukan tes pada hari Sabtu di lepas pantai California Selatan ketika sebuah pembom B-52 merilis sebuah Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW).“Setelah pemisahan dari pesawat, booster ARRW menyala dan terbakar selama durasi yang diharapkan, mencapai kecepatan hipersonik lima kali lebih besar dari kecepatan suara,” katanya.Sekretaris Angkatan Udara AS Frank Kendall mengatakan tahun lalu bahwa AS dan China terlibat dalam perlombaan senjata untuk mengembangkan senjata hipersonik paling mematikan.“Ada perlombaan senjata, tidak harus untuk peningkatan jumlah, tetapi untuk peningkatan kualitas,” kata Kendall. “Ini adalah perlombaan senjata yang telah berlangsung cukup lama. Orang Cina telah melakukannya dengan sangat agresif.”Senjata hipersonik bergerak di atmosfer atas dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara, atau sekitar 6.200 kilometer per jam.[IT/r]