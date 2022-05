Latihan “Israel” untuk Menyerang Iran

IslamTimes - Menurut Saluran 13 Zionis “Israel”, Amerika Serikat akan berpartisipasi dalam latihan skala besar entitas Zionis yang mensimulasikan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai bagian dari latihan “Kereta Api” yang lebih luas akhir bulan ini.

Tampaknya entitas Zionis sedang berlatih untuk bermain api.Laporan tanpa sumber lebih lanjut mengungkapkan bahwa Angkatan Udara AS akan berfungsi sebagai kekuatan pelengkap, dengan pesawat pengisian bahan bakar yang dibor dengan jet tempur Zionis “Israel” saat mereka mensimulasikan memasuki wilayah Iran dan melakukan serangan berulang.Sejumlah besar jet tempur Zionis “Israel” – lusinan, menurut berita Kan TV – akan ambil bagian dalam simulasi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Laporan TV mencatat bahwa ketika Zionis “Israel” melakukan latihan besar untuk serangan semacam itu sekitar 10 tahun yang lalu, ketika dilaporkan secara luas akan menyerang Iran, AS tidak berpartisipasi.Reporter Channel 13 Or Heller mencatat bahwa dengan memasukkan AS dalam latihan tersebut, kedua belah pihak mengirim pesan ke Iran bahwa AS dapat mendukung serangan Zionis “Israel”, bahkan jika jet tempurnya tidak berpartisipasi secara aktif.Latihan udara itu dilakukan di tengah latihan militer besar-besaran – dijuluki “Kereta Api” – yang melibatkan hampir semua unit tentara Zionis “Israel”, dan telah berfokus pada pelatihan untuk berperang di perbatasan utara Palestina yang diduduki, termasuk melawan Hizbullah di Lebanon.[IT/r]