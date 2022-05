Laporan: Kesepakatan AS-Taliban, Jalan Keluar yang Kacau Memicu Runtuhnya Pasukan Afghanistan

IslamTimes - Kesepakatan Washington dengan Taliban dan keluarnya pasukan AS dari Afghanistan yang gagal adalah "satu-satunya faktor terpenting" dalam keruntuhan cepat militer negara yang dilanda perang tahun lalu, menurut sebuah laporan oleh badan pengawas AS.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis pada hari Rabu (18/5), Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) menunjukkan keputusan yang dibuat oleh mantan Presiden AS Donald Trump dan penggantinya telah mempercepat runtuhnya tentara Afghanistan pada Agustus 2021 dan pengambilalihan Taliban berikutnya.Kesepakatan AS-Taliban “menimbulkan ketidakpastian yang luar biasa ke dalam hubungan AS-Afghanistan,” tulis John Sopko dalam laporan itu, mengatakan banyak dari ketentuannya masih belum dipublikasikan, “tetapi diyakini terkandung dalam perjanjian tertulis dan lisan rahasia antara AS dan utusan Taliban.”Bahkan tanpa akses ke ketentuan rahasia, “banyak orang Afghanistan mengira perjanjian AS-Taliban adalah tindakan itikad buruk dan sinyal bahwa AS menyerahkan Afghanistan kepada musuh saat mereka bergegas keluar dari negara itu,” catatan laporan itu, menambahkan bahwa perjanjian itu "menurunkan" moral pasukan keamanan.Pasukan Afghanistan “tidak hanya kehilangan dukungan AS untuk operasi ofensif, mereka tidak lagi tahu apakah atau kapan pasukan AS akan datang untuk membela mereka” karena “kelambanan AS memicu ketidakpercayaan di antara” pasukan keamanan “terhadap Amerika Serikat dan pemerintah mereka sendiri, " catatan laporan."Taliban tidak merebut sebagian besar distrik dan provinsi melalui kemenangan militer,” katanya,“ sebagai gantinya, pejabat pemerintah daerah, tetua suku, dan komandan Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan (ANSF) merundingkan penyerahan.”Untuk beberapa tentara Afghanistan, Sopko menulis, “memerangi Taliban adalah gaji, bukan alasan untuk kehilangan nyawa.”Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021 setelah membuat kemajuan besar di seluruh negeri, yang memicu penarikan pasukan asing yang dipimpin AS secara berantakan serta keruntuhan cepat pasukan keamanan negara itu.Presiden Ashraf Ghani dan lingkaran dalamnya, termasuk mantan Penasihat Keamanan Nasional Hamdullah Mohib, melarikan diri dari negara itu saat Taliban mengepung Kabul. Ghani kemudian mengatakan dia pergi untuk mencegah lebih banyak pertumpahan darah atau perang saudara lainnya.Mohib dalam banyak kesempatan mengatakan penandatanganan perjanjian Doha membuka jalan bagi runtuhnya bekas pemerintah di Afghanistan.“Sayangnya, Zalmai Khalilzad (saat itu utusan khusus AS untuk Afghanistan) membawa Taliban ke Kabul, dan dia bahkan memberi tahu kami, jangan melakukan pembelaan,” katanya pada Desember tahun lalu.Misi untuk membangun kekuatan militer Afghanistan yang layak mencakup empat presiden AS, tujuh sekretaris negara, delapan sekretaris pertahanan, dan jumlah yang sama dari kepala Komando Pusat, menurut laporan SIGAR.AS mengalokasikan $ 146 miliar untuk rekonstruksi Afghanistan, dengan sekitar $ 90 miliar dihabiskan untuk membangun pasukan keamanan negara yang beranggotakan 300.000 orang.Lebih dari 20 tahun, konflik tersebut menewaskan lebih dari 2.440 tentara AS dan sedikitnya 1.140 tentara NATO. Sopko sebelumnya mengatakan kemungkinan besar lebih dari 66.000 tentara Afghanistan dan 48.000 warga sipil juga tewas dalam konflik selama beberapa dekade.[IT/r]