Mantan Orang Dalam NATO Menawarkan Rencana Turki untuk Memanipulasi Blok

IslamTimes - Turki harus mengambil keuntungan penuh dari kesempatan bersejarah tawaran yang diberikan oleh Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO, pensiunan Brigadir Jenderal Turki Naim Baburoglu telah menyarankan.

Ankara memiliki kesempatan untuk menggunakan situasi tersebut untuk mencapai tujuannya, kata Naim BaburogluKedua negara Nordik telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota blok militer pimpinan AS setelah operasi militer Rusia di Ukraina.Tapi anggota NATO Turki telah memperingatkan akan menentang tawaran mereka, menuduh Finlandia dan Swedia mendukung separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah dilarang oleh Ankara.Berkat hak vetonya, Turki memegang kartu strategis, dan itu harus digunakan untuk memastikan bukan hanya Helsinki dan Stockholm, tetapi semua anggota NATO, menunjuk PKK sebagai organisasi teroris, Baburoglu mengatakan kepada surat kabar Sozcu pada hari Minggu (22/5).Finlandia dan Swedia mengecam PKK dan menyerahkan tersangka Kurdi, dan AS menyetujui penjualan F-16 ke Turki, yang merupakan salah satu tuntutan yang baru-baru ini disuarakan oleh Ankara, seharusnya tidak cukup bagi pemerintah Turki untuk mengubah pendiriannya, katanya. disarankan.“Bahkan jika itu memakan waktu 20 tahun, Turki harus memanfaatkan hak vetonya pada masalah Swedia dan Finlandia,” bantah pensiunan jenderal, yang pernah bekerja di markas NATO di dekat kota Belgia, Mons.Menurut Baburoglu, Washington memiliki kekuatan untuk menyelesaikan kebuntuan atas tawaran keanggotaan Helsinki dan Stockholm.“Siapa yang paling tertarik dengan Swedia dan Finlandia di NATO? Ini AS karena ingin mengepung Rusia dari Baltik utara. Oleh karena itu… Turki harus membicarakan masalah ini dengan AS terlebih dahulu,” katanya.[IT/r]