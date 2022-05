AS Tetapkan 100.000 Pasukan di Eropa, Meningkatkan Ketegangan

IslamTimes - Menurut berbagai sumber, AS akan mempertahankan 100.000 tentara yang ditempatkan di Eropa di masa mendatang. Para pejabat mengatakan jumlahnya mungkin meningkat jika NATO mengadakan latihan militer lebih lanjut di wilayah tersebut dan jika situasi keamanan berubah.

Langkah-langkah tersebut sedang ditinjau setelah pertemuan komandan militer NATO di Brussels pada hari Kamis (19/5), menurut pihak berwenang. Para pemimpin militer akan memberikan rekomendasi mereka kepada menteri pertahanan NATO pada bulan Juni, dan pejabat NATO, termasuk Presiden Joe Biden, akan bersidang di Madrid pada akhir bulan itu.Sejak dimulainya perang Ukraina, Amerika Serikat telah memperluas kehadirannya di Eropa dari 60.000 menjadi 100.000 tentara, menyediakan pasukan dan aset militer ke negara-negara di sepanjang sisi timur Eropa untuk meningkatkan ekspansi NATO ke arah timur.AS mengirim ratusan tentara ke Pasukan Respon NATO, yang diaktifkan awal musim semi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah NATO.Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan, memberi tahu anggota Kongres pada bulan April bahwa dia mendukung pendirian pangkalan permanen AS di Eropa Timur.Para pemimpin militer NATO bertemu di Brussel, termasuk Jenderal Tod Wolters, yang menjabat sebagai Komandan Komando Eropa AS dan Panglima Tertinggi Sekutu, Eropa, saat perang di Ukraina memasuki bulan ketiga.AS mengirim ribuan tentara untuk rotasi sementara di Eropa, mengerahkan lebih banyak aset militer ke sisi Timur untuk mendukung delapan kelompok tempur NATO baru, dan memberikan miliaran dolar bantuan militer ke Ukraina dengan mitra NATO.Pentagon baru saja mengumumkan tentara pengganti untuk rotasi sementara itu, yang menunjukkan bahwa kehadiran AS yang terus meningkat akan berlanjut untuk beberapa waktu. Menurut Pentagon, sekitar 10.500 tentara AS akan dikerahkan ke Eropa dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya untuk menggantikan pasukan yang saat ini ada di sana.Ketika Swedia dan Finlandia bersiap untuk bergabung dengan NATO, para pejabat AS berpikir bahwa tentara tambahan tidak akan diperlukan kecuali Rusia secara tak terduga menimbulkan bahaya bagi kedua negara Nordik itu.Mayoritas negara NATO telah mendukung aplikasi Finlandia dan Swedia untuk bergabung, tetapi Turki keberatan.Menteri Pertahanan Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist di Pentagon pada hari Rabu (18/5), sehari sebelum komandan militer NATO berkumpul di Brussels.Menurut seorang pejabat senior pertahanan, “Menteri menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami memiliki tingkat kenyamanan dengan militer mereka selama bertahun-tahun, dan bahwa pada tingkat staf kami akan dengan senang hati berdiskusi dengan mereka tentang kebutuhan keamanan dan kemampuan. bahwa mereka mungkin harus membantu meyakinkan mereka dan untuk menghalangi Rusia jika itu diperlukan.”Pejabat tersebut menyatakan bahwa akan ada percakapan tingkat staf yang sedang berlangsung mengenai persyaratan Swedia dan bagaimana AS dapat membantu memenuhinya, dan bahwa AS juga telah melibatkan Finlandia dalam diskusi tingkat staf yang serupa.Austin memperingatkan para legislator AS pada April bahwa krisis Ukraina akan mengubah jejak militer AS di Eropa.Pada akhir pertemuan menteri luar negeri informal NATO di Berlin, Jerman pada 15 Mei, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengisyaratkan sebuah pernyataan tentang penyesuaian yang lebih permanen dalam postur militer NATO, khususnya di Eropa Timur.Blinken menyatakan bahwa “NATO akan merilis Konsep Strategis baru yang menguraikan bagaimana Aliansi akan mempertahankan dan memperkuat keamanan transatlantik dalam menghadapi agresi Presiden Putin serta ancaman yang muncul lainnya. Dan kami akan melihat ke depan untuk melanjutkan upaya kami untuk memperkuat postur kekuatan kami di sisi timur NATO.”Setelah pertemuan informal di Berlin pada 15 Mei, NATO akan “membuat keputusan penting untuk memperkuat pencegahan dan pertahanan NATO untuk mencerminkan realitas keamanan baru di Eropa,” menurut Stoltenberg, selama pertemuan puncak di Madrid bulan depan.Patut dicatat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki masalah dengan Finlandia dan Swedia yang bersedia bergabung dengan NATO, menegaskan bahwa aksesi mereka ke aliansi tidak menimbulkan ancaman bagi negaranya. Namun, dia menegaskan, tindakan tersebut akan memicu reaksi yang tepat dari Moskow.[IT/r]