ABŞ konqresmenlərinin Ermənistan sevdası!

Daim işğalçı rejimləri dəstəkləməsinə şahid olduğumuz ABŞ dövləti və bu ölkənin senatorları bu dəfə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən gərginliklə bağlı tweet yazıblar. Onlar illərdir Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan, minlərlə körpə, qadın və yaşlını qətliam edən, o cümlədən son bir neçə gün ərzində Azərbaycan ərazilərini atəşə tutan Ermənistanı tənqid etmək əvəzinə Azərbaycan tərəfini günahlandırıblar.ABŞ Konqresi üzvü Frank Pallone Twitter hesabında yazıb: "Azerbaijan is once again attempting to start a war with Armenia. Azerbaijan’s constant use of caustic rhetoric aimed at Armenia and Artsakh are part of a concerted effort to provoke another conflict."Bu senator Azərbaycanı "növbəti dəfə" Ermənistanla müharibəyə başlamağa can atmaqda ittiham edib.Digər senator Edvard Mark da eyni sosial şəbəkə vasitəsi ilə Ermənistanın yanında olduğunu bildirib.