Jurnalis: Sistem AS yang Rasis Ingin Menutupi Kejahatan Historis yang Dilakukan oleh Kepentingan Penguasa

IslamTimes - Sistem rasis AS ingin menutupi kejahatan historis yang dilakukan oleh kepentingan penguasa negara itu, menurut seorang jurnalis dan analis politik Afrika-Amerika.

Proposal beberapa pendidik AS untuk menggunakan "relokasi paksa" alih-alih perbudakan untuk menghindari siswa sekolah yang kesal telah ditolak.Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas pada hari Kamis (30/6) menolak permintaan oleh kelompok kerja pendidik, yang telah mengusulkan untuk menyebut perbudakan sebagai "relokasi paksa" di ruang kelas dua, untuk mempertimbangkan kembali proposal mereka.Kelompok kerja yang ditugaskan untuk tugas tersebut terdiri dari sembilan pendidik, termasuk guru, spesialis studi sosial, pelatih instruksional dan seorang profesor di University of Texas Rio Grande Valley, dan merupakan salah satu dari banyak kelompok yang menasihati dewan pendidikan negara bagian setahun setelah anggota parlemen meloloskan sebuah hukum untuk menjaga topik yang membuat siswa "merasa tidak nyaman" keluar dari ruang kelas Texas.“Penyangkalan oleh Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas ini cukup munafik. Ada pejabat di Texas karena alasan politik telah menyangkal sejarah Amerika Serikat yang sebenarnya karena berkaitan dengan orang Afrika. Sistem rasis ingin menutupi kejahatan historis yang dilakukan oleh kepentingan penguasa,” kata Abayomi Azikiwe dalam wawancara dengan Press TV, Sabtu (2/7).“Perbudakan legal di bekas koloni Inggris dan setelah pembentukan Amerika Serikat setelah tahun 1783. Meskipun perdagangan budak Atlantik dilarang pada awal 1800-an, perdagangan itu terus berkembang hingga periode sebelum Perang Saudara ( 1861-1865). Lalu ada juga perdagangan budak antarnegara yang sangat menguntungkan bagi slavokrasi,” tambahnya.“Jika para rasis mengakui keberadaan perbudakan barang, maka mereka mungkin akan memaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf, atau mungkin mempertimbangkan pembayaran ganti rugi kepada keturunan Afrika yang diperbudak,” katanya.“Negara Bagian Texas telah melarang penggunaan teori ras kritis tanpa mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi. CRT digunakan di beberapa sekolah hukum untuk menekankan karakter institusional rasisme di AS. Mereka belum pernah menghasilkan guru SD yang menggunakan CRT dalam RPP mereka,” ujarnya.“Semua ini dirancang untuk melanggengkan dominasi sosial populasi kulit putih yang menurun secara proporsional dengan populasi keseluruhan AS. Ini juga menjadi pedoman kebijakan pemerintah tentang imigrasi dari negara-negara di Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Asia,” ujarnya.“Sistem peradilan pidana dirancang untuk memenjarakan sebanyak mungkin orang kulit berwarna untuk memungkinkan kontrol penuh oleh orang kulit putih,” katanya.“Seluruh sistem penindasan nasional dan eksploitasi ekonomi harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari rasisme dan diskriminasi,” pungkasnya.[IT/r]