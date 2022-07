"Spin" Tidak Menceritakan Kisah Lengkap Perjalanan Biden di Timur Tengah

IslamTimes - Putaran politik bisa menjadi hal yang menakjubkan untuk dilihat, terutama ketika setidaknya beberapa pencapaian dari perjalanan kepresidenan masih bisa diperdebatkan. Bagi sebagian orang, tidak adanya jabat tangan antara Presiden Biden dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman akan menunjukkan bahwa penguasa efektif kerajaan itu masih diperlakukan sebagai “pariah.” Tetapi Washington Post, di mana jurnalis yang terbunuh Jamal Khashoggi menulis opini, marah, memperlakukan pukulan tinju yang dipertukarkan keduanya sebagai isyarat rekonsiliasi untuk dikutuk, meskipun yang lain sebelumnya berpendapat bahwa salam seperti itu sendiri menghina.

Kebijaksanaan yang diterima saat ini adalah bahwa kunjungan Biden ke Arab Saudi, setelah perjalanan ke Zionis “Israel” dan Tepi Barat, sukses, meskipun ada laporan tambahan tentang bentrokan pandangan tentang Khashoggi dan hak asasi manusia ketika kedua pria itu duduk untuk melakukan pembicaraan.Tapi, definisikan kesuksesan. Tampaknya itu tidak termasuk bantuan Saudi untuk minyak, faktor dalam inflasi AS yang, jika tidak ditangani, dapat menjadi bencana besar bagi Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu musim gugur ini. Amos Hochstein, penasihat presiden untuk keamanan energi yang duduk dalam delegasi di Jeddah, kemarin ditanya di acara "Face the Nation" CBS tentang pencapaian perjalanan tersebut. Dia menyebutkan sifat historisnya, penerbangan langsung Air Force One dari “Israel” ke kerajaan, pembukaan wilayah udara Saudi untuk semua, gencatan senjata di Yaman, kesepakatan tentang keamanan pangan, sebelum pewawancara menyela untuk bertanya, “Dan bagaimana dengan minyak?"Hochstein menghindari pengakuan kegagalan dengan merujuk pada produksi minyak Saudi yang sudah "meningkat 50 persen" dalam beberapa bulan terakhir. Itu adalah poin yang tidak jelas tentang peningkatan kuota yang telah diajukan, daripada output aktual yang naik setengah, tetapi itu membuatnya keluar dari sudut. Dia mengatakan akan ada "beberapa langkah lagi dalam beberapa minggu mendatang."Di CNN, Jared Bernstein, anggota Dewan Penasihat Ekonomi Presiden, ditanya apakah kunjungan itu menghasilkan sesuatu. Dia menjawab: “Kami melihat Arab Saudi mengatakan bahwa itu akan meningkatkan kapasitasnya untuk produksi minyak, dan saya merujuk Anda kepada mereka untuk informasi lebih lanjut tentang itu.”Informasi dari pihak Saudi, kerajaan menargetkan peningkatan kapasitas menjadi 13 juta barel per hari pada 2027. Jangan terlalu cepat heboh. Seperti yang saya tulis dalam sebuah analisis pada 14 Juli untuk Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, produksi minyak Saudi saat ini sekitar 10,5 juta barel per hari, dengan 1 juta lainnya disumbangkan oleh cairan gas, yang dekat dengan minyak. Selain itu, kapasitas cadangan Saudi diperkirakan oleh para ahli yang berpengetahuan luas sekitar 1,5 juta [meskipun seberapa cepat kerajaan dapat mengalirkannya dan untuk berapa lama masih bisa diperdebatkan]. Dengan kata lain, Arab Saudi sudah memiliki kapasitas 13 juta b/d; itu hanya tidak menggunakannya. Dan 2027? Lima tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu.Pengingat/klarifikasi lebih lanjut tentang kebijakan minyak Saudi datang dari Adel al-Jubeir, menteri luar negeri, yang mengatakan kepada media di Jeddah tentang “kebijakan lama kerajaan yang bekerja untuk memastikan bahwa ada pasokan minyak mentah yang memadai di pasar.” Mendefinisikan "memadai" adalah apa masalahnya. Referensi Saudi di masa lalu untuk minyak "harga terjangkau" tidak lagi digunakan. Seperti yang akan diingat oleh mahasiswa Ekonomi 101, penawaran dan permintaan selalu seimbang dengan harga, dan gagasan Saudi tentang harga yang sesuai lebih tinggi dari kita.Jika ada kabar baik tentang minyak, itu bukan karena kebijakan Saudi. Harga telah merosot dalam beberapa bulan terakhir dari sekitar $ 120 per barel menjadi sekitar $ 100, tampaknya sebagai konsekuensi dari kekhawatiran resesi yang disebabkan oleh inflasi, terutama di Cina. Di CBS, Hochstein berbicara tentang harga bensin turun menjadi sekitar $ 4 per galon, mencatat bahwa di beberapa tempat di AS sudah di bawah itu.Penasihat presiden kemudian mengalihkan pembicaraan ke perubahan iklim, dan RUU yang Sen. Joe Manchin [D-W.Va.] tidak ingin dukung. Itu, katanya, tentang berinvestasi “di masa depan” dan apakah kita ingin “AS memimpin atau China memimpin kita.”Itu adalah omong kosong, dan pengingat pepatah bahwa semua politik adalah lokal, yaitu domestik. Meskipun ada pergeseran fokus, perjalanan Biden ke Timur Tengah memang mewakili berbagai kemungkinan kemajuan diplomatik non-minyak lainnya. Ini perlu dikerjakan dalam beberapa bulan mendatang, tetapi tanpa keterlibatan presiden.[IT/r]