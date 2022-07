MBS Menginap di Chateau Termahal yang Dibangun Sepupu Khashoggi

IslamTimes - Selama perjalanannya ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menginap di sebuah puri mewah yang dijuluki "rumah termahal di dunia" ketika dia membelinya pada tahun 2015.

Chateau Louis XIV di Louveciennes di luar Paris adalah rumah baru yang dibangun untuk meniru kemewahan mewah Istana Versailles di dekatnya, yang pernah menjadi tempat kedudukan keluarga kerajaan Prancis.Properti seluas 7.000 meter persegi dibeli oleh pembeli yang dirahasiakan pada tahun 2015 seharga 275 juta euro [$300 juta pada saat itu], membuat majalah Fortune menyebutnya "rumah paling mahal di dunia."Bin Salman, 36, dilaporkan dua tahun kemudian oleh The New York Times sebagai pemilik terakhir melalui serangkaian perusahaan makelar.Pejabat pemerintah setempat mengkonfirmasi kepada AFP bahwa pewaris kontroversial takhta Saudi tinggal di properti itu sebelum makan malam dengan Macron pada Kamis (28/7) malam.Wartawan di luar tembok perimeter melihat petugas keamanan berjas menjaga pintu masuk dan kehadiran polisi dalam jumlah besar, termasuk setengah lusin kendaraan.Macron dan bin Salman bertemu di istana kepresidenan Elysee yang lebih sederhana pada Kamis (28/7) malam untuk pembicaraan yang dianggap tidak pantas oleh para kritikus di Prancis.Bin Salman dinilai oleh intelijen AS telah menyetujui pembunuhan dan pemotongan mengerikan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018.Tetapi setelah empat tahun sebagai paria internasional, sang pangeran dirayu oleh para pemimpin Barat lagi karena mereka segera mencari pasokan energi segar untuk menggantikan produksi Rusia yang hilang.Dalam putaran sejarah, Chateau Louis XIV dibangun oleh sepupu Khashoggi, Emad Khashoggi, yang menjalankan bisnis pengembangan properti mewah di Prancis.Puri ini memiliki klub malam, air mancur berdaun emas, bioskop, serta ruang kaca bawah air di parit yang menyerupai akuarium raksasa dengan sofa kulit putih.Foto-foto di situs web perusahaan Emad Khashoggi, Cogemad, juga menunjukkan gudang anggur, meskipun alkohol sangat dilarang di Arab Saudi.Chateau Louis XIV dibangun pada tahun 2009 setelah kastil abad ke-19 di plot itu dibuldoser.Pengeluaran boros Bin Salman sejak muncul sebagai pialang kekuasaan utama di Arab Saudi telah berulang kali menjadi berita utama.Putra Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud membeli kapal pesiar senilai $500 juta pada tahun 2015 dan juga dilaporkan sebagai pembeli misterius lukisan Leonardo da Vinci senilai $450 juta pada tahun 2017.Pembelian terakhir telah secara resmi ditolak.Dalam sebuah wawancara dengan 60 Minutes, Bin Salman mengatakan dia tidak perlu meminta maaf untuk gaya hidup mewah."Saya orang kaya dan bukan orang miskin. Saya bukan Gandhi atau [Nelson] Mandela," katanya. "Saya adalah anggota keluarga penguasa yang ada selama ratusan tahun sebelum berdirinya Arab Saudi."Dia juga mengatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk amal."Saya menghabiskan setidaknya 51 persen untuk orang dan 49 untuk diri saya sendiri," katanya.[IT/r]