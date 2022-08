Kepala Organisasi Atom Iran: Semua Negara Berhak atas Teknologi Nuklir Damai

Islam Times - Kepala nuklir Iran mengatakan semua negara berhak menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan Iran bertekad melakukannya meski ada tekanan dan permusuhan dari kekuatan dunia tertentu, Press TV melaporkan.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami mengatakan bahwa memperoleh teknologi nuklir adalah sumber kekuatan yang sah untuk negara mana pun.Eslami berpendapat bahwa semua negara, termasuk Iran, berhak menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan bahwa Iran bermaksud menggunakan hak itu.Namun, kekuatan tertentu telah menyalahgunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah Iran mengembangkan program nuklir damainya, katanya.Menurut Eslami, banyak tuduhan telah dilontarkan terhadap Republik Islam selama bertahun-tahun dan berkas nuklirnya telah dikirim ke Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Dewan Keamanan PBB.Resolusi dan sanksi telah dipaksakan terhadap Iran sebagai hasilnya, tambahnya.Kepala nuklir Iran juga mencatat bahwa Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dalam 25 tahun terakhir menekankan pentingnya mengembangkan teknologi nuklir.Dia menambahkan bahwa AEOI telah mengadopsi dokumen strategis yang komprehensif dan mengambil langkah besar untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.Ayatollah Khamenei mengatakan pada bulan Februari bahwa musuh berusaha untuk merampas energi nuklir damai Iran, menekankan sekali lagi bahwa Republik Islam tidak pernah mencari senjata nuklir.Mereka tahu kita tidak mencari itu; bahwa kita tidak sedang mencari senjata nuklir. Kita mencari keuntungan dari energi nuklir dengan cara damai. Mereka tahu ini. [Tapi] Mereka tidak ingin bangsa Iran mencapai kemajuan ilmiah yang luar biasa dan itulah mengapa mereka menekan kita,” kata Ayatollah Khamenei.Pernyataan Eslami datang beberapa jam sebelum Iran memberi Uni Eropa kesimpulan akhir tentang negosiasi tingkat tinggi di Wina yang bertujuan menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).Setelah menanggapi teks UE, Iran mengatakan pada Senin malam bahwa sekarang giliran AS untuk menunjukkan realisme dan fleksibilitas jika benar-benar ingin kesepakatan akhir tercapai.Sebelumnya pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian mengatakan jika AS menunjukkan reaksi yang realistis dan fleksibel terhadap tawaran Iran, "kami akan mencapai kesepakatan," menambahkan, "Pihak Amerika telah secara lisan menyetujui dua proposal yang ditawarkan oleh Iran.”Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari JCPOA pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut kesepakatan itu dan menambahkan sanksi baru.[IT/AR]