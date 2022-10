Mantan Kepala CIA Menguraikan Potensi Tanggapan AS Jika Rusia Menggunakan Nuklir

IslamTimes - Pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS David Petraeus telah meramalkan bahwa Washington akan memimpin respons yang menghancurkan terhadap setiap serangan nuklir Rusia di Ukraina, memusnahkan semua pasukan dan pangkalan militer Moskow di wilayah tersebut.

Patraeus, yang sempat menjabat sebagai direktur CIA setelah strategi kontra-pemberontakannya gagal di Afghanistan, mengatakan kepada ABC News pada hari Minggu (2/10), “Kami akan merespons dengan memimpin NATO, upaya kolektif, yang akan mengalahkan setiap kekuatan konvensional Rusia yang dapat kami lihat dan mengidentifikasi di medan perang di Ukraina dan juga di Krimea dan setiap kapal di Laut Hitam.”Pensiunan jenderal itu tidak menawarkan secara spesifik tentang bagaimana pasukan NATO akan mempermudah pekerjaan militer Rusia, dan mengakui bahwa dia berbicara secara hipotetis dan tidak mengetahui rencana Administrasi Biden. Patraeus menambahkan bahwa Washington harus menghindari pertukaran "nuklir-untuk-nuklir", "tetapi Anda harus menunjukkan bahwa ini tidak dapat diterima dengan cara apa pun."Dalam skenario seperti itu, AS akan berperang langsung dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia, karena Presiden Vladimir Putin memperingatkan bulan lalu bahwa Moskow akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi Rusia dan rakyatnya jika integritas teritorial negara itu dalam bahaya. Gedung Putih menafsirkannya sebagai ancaman penggunaan nuklir terhadap Ukraina, dan menanggapinya dengan mengancam “konsekuensi bencana.”Pensiunan jenderal itu mengklaim bahwa referendum minggu lalu di republik Donbass dan wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang mendeklarasikan kemerdekaan dan memilih untuk bergabung dengan Rusia, adalah langkah "putus asa" oleh Putin di tengah kekalahan di medan perang."Dia kalah, dan realitas medan perang yang dia hadapi, menurut saya, tidak dapat diubah," kata Petraeus. Dia menambahkan “tidak ada jumlah mobilisasi shambolic, yang merupakan satu-satunya cara untuk menggambarkannya, tidak ada jumlah aneksasi, tidak ada jumlah ancaman nuklir terselubung, yang benar-benar dapat mengeluarkannya dari situasi khusus ini.”Prediksi Petraeus mengikuti komentar berani serupa bulan lalu oleh pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS Ben Hodges, yang mengawasi pasukan AS di Eropa dari 2014 hingga 2018. Hodges juga mengklaim bahwa Washington dapat menanggapi serangan nuklir terhadap Ukraina dengan memusnahkan pangkalan Rusia di Krimea atau menghancurkannya. Armada Laut Hitam Moskow.Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pada saat itu bahwa Moskow akan menggunakan senjata apa pun yang dianggap cocok untuk digunakan untuk membela rakyatnya. Tanpa menyebut nama, Medvedev memperingatkan bahwa “pensiunan idiot dengan garis-garis jenderal” tidak boleh berusaha mengintimidasi Moskow dengan mengklaim bahwa NATO dapat menyerang Krimea.“[rudal] hipersonik pasti akan mencapai target di Eropa dan AS lebih cepat,” Medvedev memperingatkan, menambahkan bahwa “pembentukan Barat dan warga NATO perlu memahami bahwa Rusia telah memilih jalannya sendiri” dan “tidak ada jalan kembali. ”Petraeus mengatakan Putin sedang mencoba untuk mengintimidasi negara-negara Eropa agar tidak lagi mendukung Ukraina. “Saya tidak berpikir dia akan mengalahkan Eropa. Eropa akan mengalami musim dingin yang sulit ... tetapi mereka akan melewatinya, dan saya tidak berpikir mereka akan memecahkan masalah dukungan untuk Ukraina.”Petraeus memimpin pasukan AS di Afghanistan dari 2010 hingga 2011, memimpin jumlah kematian tertinggi di Amerika selama perang 20 tahun dan meningkatkan korban sipil. Jenderal itu membantu membujuk Presiden Barack Obama saat itu untuk mengerahkan 30.000 tentara AS tambahan ke negara itu, tetapi rencana kontra-pemberontakannya, yang bergantung pada "mengamankan dan melayani" penduduk setempat, gagal. Dia kemudian menjadi direktur CIA pada tahun 2011, hanya untuk mengundurkan diri pada tahun berikutnya setelah berselingkuh dengan wanita yang menulis biografinya.[IT/r]