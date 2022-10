Amir-Abdollahian: Iran Akan Menerima Perjanjian yang Tidak Melewati Garis Merahnya

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Iran akan menerima kesepakatan tentang pembicaraan JCPOA yang menjamin keuntungan ekonominya dan tidak melewati batas negara.

Berbicara tentang status terbaru pembicaraan untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) yang dihentikan oleh Amerika Serikat, di bawah mantan Presiden Donald Trump, pada Mei 2018, Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa beberapa pertemuan telah dilakukan dengan pejabat terkait di di sela-sela Sidang Umum PBB ke-77 di New York.“Sekarang, kami telah mencapai titik di mana ada pemahaman yang sama tentang subjek yang berbeda dan ini akan membantu percepatan langkah akhir untuk mencapai kesepakatan,” tambahnya.“Sebelum itu, pihak Amerika tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kondisi. Kami merasa bahwa pihak Amerika saat ini terlibat dalam pertukaran pesan dengan pemahaman yang lebih baik,” kata menteri luar negeri Iran.Amir-Abdollahian mengatakan bahwa kesepakatan akan tercapai jika AS melanjutkan jalur saat ini dan bertindak secara realistis atas masalah di mana pesan telah dipertukarkan dalam beberapa hari terakhir.Diplomat top Iran itu menggarisbawahi bahwa Iran akan menerima kesepakatan yang menjamin keuntungan ekonominya dan tidak melewati batas negara.Amerika Serikat, di bawah mantan Presiden Donald Trump, meninggalkan perjanjian tersebut pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak yang telah dicabut oleh perjanjian tersebut.Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian dimulai di Wina pada April tahun lalu, beberapa bulan setelah Joe Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran. Meskipun ada kemajuan penting, keragu-raguan dan penundaan AS menyebabkan banyak interupsi dalam pembicaraan maraton.Empat hari pembicaraan intens antara perwakilan Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA berakhir pada 8 Agustus dengan teks yang dimodifikasi yang diusulkan oleh UE di atas meja.Iran mengajukan tanggapannya terhadap rancangan proposal Uni Eropa pada 15 Agustus, seminggu setelah putaran terakhir pembicaraan selesai. Setelah mengirimkan tanggapannya, Tehran mendesak Washington untuk menunjukkan "realisme dan fleksibilitas" untuk mencapai kesepakatan.Namun, butuh hampir sepuluh hari bagi pemerintahan Biden untuk menyerahkan tanggapannya terhadap komentar Iran tentang rancangan Uni Eropa.[IT/r]