 Pengepungan AS Berlanjut: Lebanon Dicegah Mengimpor Sumbangan Bahan Bakar Iran

IslamTimes - Setelah beberapa bulan ketidakjelasan, pemerintah AS mengumumkan dengan jelas bahwa sanksi akan dikenakan pada Lebanon jika menyetujui sumbangan bahan bakar Iran, menurut sebuah laporan yang diposting oleh harian Al-Akhbar.

Surat kabar Lebanon menyebutkan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, menunjukkan bahwa pengepungan AS di Lebanon berlanjut.Al-Akhbar menambahkan bahwa sikap AS yang tidak jelas mengenai sumbangan bahan bakar Iran selama beberapa bulan terakhir hanya bertujuan untuk mempertahankan suasana positif dari demarkasi perbatasan laut.Perlu dicatat bahwa Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyebutkan dalam pidato terakhirnya bahwa Amerika tidak akan mengizinkan Lebanon mengimpor gas Mesir, tenaga listrik Yordania, dan bahan bakar Iran.Menurut Al-Akhbar, perdana menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, mengikuti ketidakjelasan AS dengan langkah-langkah yang memakan waktu, termasuk mengirim tim teknis ke Tehran untuk mempelajari spesifikasi bahan bakar.Surat kabar itu menambahkan bahwa, setelah menteri energi Walid Fayyad mengirim laporan tentang spesifikasi bahan bakar Iran ke Mikati, yang terakhir menghubungi pemerintah AS yang berbagai kantornya mengatakan kepadanya bahwa Washington menolak memberikan Beirut pengabaian dalam hal ini.[IT/r]