Tindakan Keras Saudi: Rezim Menahan Warga Yaman-Amerika Saat Umrah

IslamTimes - Saat Arab Saudi melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, termasuk menargetkan warganya yang tinggal di luar negeri, seorang warga negara Yaman-Amerika telah ditahan di Arab Saudi saat melakukan haji 'Umrah' di Masjidil Haram di Mekah, situs paling suci umat Islam.

Mohamad Salem ditahan pada 1 November dan telah dipindahkan ke fasilitas keamanan maksimum yang biasanya digunakan untuk tahanan politik terkenal dan tersangka teroris.Salem, 63 tahun asal Yaman, adalah salah satu dari beberapa orang Amerika yang baru-baru ini bertentangan dengan otoritas Saudi.Abdallah Moughni, juru bicara keluarga dari negara bagian Michigan AS mengatakan pada hari Minggu (13/11) bahwa Salem melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan dua putranya untuk menunaikan ibadah umrah.Saat mengantre, dia terlibat cekcok mulut dengan petugas keamanan yang memisahkannya dari anak-anaknya.Kemudian, dua pria mendekatinya, mengatakan bahwa mereka berasal dari Libya dan menanyakan apa yang terjadi."Pada titik ini, Mohamad sangat marah, dia sangat marah. Dia hanya membiarkannya keluar. Dia berkata, 'Jika bukan karena Mekah dan Madinah, kami akan membakar negara ini sampai rata dengan tanah'," kata Moughni seperti dikutip pada hari Minggu. .Kedua pria itu ternyata adalah agen Saudi yang menyamar, dan Salem ditahan.Kerabat Salem semakin mengkhawatirkan kesejahteraannya sejak dia dipindahkan ke Penjara Pusat Dhahban, di mana kelompok hak asasi sebelumnya mendokumentasikan tuduhan penyiksaan melalui setruman listrik dan cambuk.Arab Saudi sering dikritik karena tidak menoleransi perbedaan pendapat dan baru-baru ini menjadi sorotan selama beberapa dekade hukuman penjara yang dijatuhkan kepada sejumlah wanita yang men-tweet dan me-retweet posting yang kritis terhadap rezim Riyadh.Minggu ini, Carly Morris, seorang wanita Amerika yang secara terbuka menuduh mantan suaminya di Saudi menjebak putri mereka di kerajaan di bawah apa yang disebut undang-undang perwalian, ditahan sebentar.Bulan lalu, Saad Ibrahim Almadi, seorang warga negara AS berusia 72 tahun asal Saudi, telah menerima hukuman penjara 16 tahun tampaknya karena posting Twitter tentang topik termasuk perang di Yaman dan pembunuhan 2018 jurnalis Jamal Khashoggi.Semua hukuman dijatuhkan beberapa minggu setelah Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat mengesampingkan kecaman masa lalunya terhadap catatan hak asasi manusia Arab Saudi untuk melakukan perjalanan ke kerajaan, meskipun ada kritik dari kelompok hak asasi dan pengasingan Saudi.Itu adalah saat ketika AS sangat membutuhkan kerajaan untuk menjaga produksi minyak. Tetapi pemerintahan Biden berakhir dengan tidak ada lagi minyak atau peningkatan hak asasi manusia.Pendukung hak-hak Saudi mengatakan upaya Biden untuk menenangkan putra mahkota hanya membuatnya berani.Otoritas Saudi secara tidak sah memantau dan menyerang warga mereka di AS dan negara-negara Barat lainnya. Sejak pembunuhan mengerikan terhadap Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, putra mahkota Saudi telah berani melakukan lebih banyak kejahatan terhadap para pembangkang. Khashoggi terbunuh dan dipotong-potong dalam misi pada Oktober 2018.Sejak bin Salman menjadi pemimpin de facto Arab Saudi pada tahun 2017, kerajaan telah menangkap ratusan aktivis, blogger, intelektual, dan lainnya karena aktivisme politik mereka, yang menunjukkan hampir tidak ada toleransi terhadap perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.Freedom House, sebuah kelompok penelitian dan advokasi, mengatakan Arab Saudi telah menargetkan kritik di lebih dari selusin negara.Arab Saudi, sekutu utama AS dan rezim Zionis 'Israel', telah memiliki salah satu catatan hak asasi manusia terburuk di dunia selama beberapa dekade.[IT/r]