Syeikh Daamoush: AS Menyebarkan Kekacauan di Lebanon saat Pengepungan Gagal Melemahkan Hizbullah

IslamTimes - Wakil Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Syeikh Ali Daamoush mengindikasikan bahwa semua upaya AS untuk memberantas Perlawanan dan mengalihkan perhatian generasi muda dari jalurnya pasti akan gagal.

Dalam Khotbah Jumat (18/11) nya, Syeikh Daamoush menambahkan bahwa kebijakan AS menjatuhkan sanksi dan membuat rakyat Lebanon kelaparan untuk melemahkan Hizbullah juga telah gagal.Syeikh Daamoush mengindikasikan bahwa, setelah kegagalan plot pengepungan ekonomi, pemerintah AS berencana menyebarkan kekacauan di Lebanon, menambahkan bahwa Washington mengharapkan ketidakstabilan dan keruntuhan akan melemahkan Perlawanan.Pejabat Hizbullah menekankan semua skema AS akan gagal, menambahkan bahwa Perlawanan akan menggagalkan semua plot baru mereka, seperti yang terjadi dalam kasus konspirasi lama.Kami tidak akan membiarkan mereka menghancurkan negara kami, merusak kekuatannya, dan menyerang persatuan dan stabilitasnya, kata Syiekh.Syeikh Daamoush menunjukkan bahwa selama generasi muda berkomitmen pada jalan Perlawanan dan kesyahidan, musuh tidak akan dapat mencapai tujuan jahat mereka.Syeikh Daamoush menegaskan kembali bahwa konsensus adalah jalan wajib untuk memilih presiden baru, menegaskan bahwa presiden baru tidak akan pernah memiliki karakter konfrontatif.[IT/r]