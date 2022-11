Jubir: Sanksi AS pada Press TV dan IRIB Pelanggaran Hak Bangsa Iran

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam Amerika Serikat karena memberikan sanksi kepada Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB) dan jaringan berbahasa Inggris Iran Press TV .

Sanksi AS tersebut merupakan kelanjutan dari pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak bangsa Iran, kata Nasser Kanaani melalui postingan Twitter pada hari Jumat (18/11).Sanksi-sanksi tersebut setelah meletakkan hambatan di jalur penyiaran pendapat Iran di seluruh dunia, kata Kanaani.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kejahatan AS terhadap negara dan pemerintah merdeka tidak ada habisnya.Untuk melanjutkan pendekatan dua sisi Washington dan diplomasi tekanan dan sanksinya, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat IRIB dan jurnalis dengan dalih tak berdasar “pengakuan paksa Iran, dua pihak pertahanan nasional dan internasional di Iran.”Grup Komunikasi Lebanon (Saluran TV Al-Manar dan Stasiun Radio Al-Nour) mengecam keputusan AS tersebut, mengingat hal itu melanggar kedaulatan politik Republik Islam.[IT/r]