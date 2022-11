Iran Akan Mengambil Inisiatif dalam “Perang Gabungan”

IslamTimes - Ketika Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mengindikasikan dalam pidatonya di depan pertemuan siswa sekolah awal bulan ini bahwa musuh memiliki "rencana" di balik memicu "perang gabungan" yang saat ini menargetkan Iran, Imam Khamenei menyatakan kembali informasi tersebut yang tertuang dalam pernyataan bersama Kementerian Intelijen dan Garda Revolusi pada 28 Oktober.

Sudahkah otoritas Republik Islam Iran mulai mendapatkan kembali inisiatif dalam "perang gabungan" yang dipaksakan pada mereka? Apa cakrawala untuk tahap selanjutnya dalam menghadapi tantangan internal-eksternal yang muncul?Pernyataan tersebut mencakup data, terutama:Keterlibatan CIA dan Inggris, Zionis "Israel" dan intelijen Saudi dalam gangguan dalam "rencana untuk menghancurkan Iran". Perencanaan dan implementasi praktis sebagian besar kerusuhan dilakukan oleh Mossad.CIA menyelenggarakan kursus pelatihan untuk beberapa agen Irannya, termasuk "N.H." yang mengambil foto pertama mendiang Mahsa Amini saat berada di rumah sakit.Menetapkan institusi Amerika untuk kerusuhan beberapa bulan sebelum terjadi, karena mereka memerintahkan agen mereka untuk menyalahgunakan kesucian, membakar Alquran dan masjid, dan menargetkan pasukan keamanan dan ulama.Sekitar dua bulan setelah pecahnya protes, dapat dikatakan bahwa arah mereka menurun berdasarkan beberapa indikator. Babak pertama, yaitu untuk menggerakkan orang dan mendorong mereka ke jalan, telah menghabiskan energinya, meskipun belum sepenuhnya berakhir. Sekarang terutama bergantung pada kelompok bersenjata yang melakukan serangan pembunuhan terhadap personel keamanan. Selama beberapa hari terakhir, kelompok-kelompok ini melakukan penyerangan yang berujung pada terbunuhnya aparat keamanan yang sedang bekerja mengendalikan situasi dan mewawancarai beberapa orang di jalan [di Masyhad, Isfahan, Kurdistan, Khuzestan, dan Baluchistan]. Tampaknya tujuan dari serangan ini adalah untuk meningkatkan kembali situasi di jalan dengan memprovokasi aparat keamanan untuk menarik mereka ke dalam reaksi yang menumpahkan lebih banyak darah.Penembakan terjadi di provinsi-provinsi di mana aktivitas kelompok bersenjata separatis terkonsentrasi, seperti Khuzestan, Baluchistan, Kurdistan, dan Azerbaijan Barat, dan insiden terjadi di wilayah lain [Isfahan, Tehran, Mashhad] untuk memberi kesan bahwa seluruh Iran adalah hotspot. Namun, pergerakannya tetap terbatas dibandingkan dengan luasnya Iran, dan jumlah peserta dalam setiap gerakan di jalanan paling banyak mencapai ratusan.Dalam pembacaan awal, tampak bahwa dinas keamanan bertindak sesuai rencana yang mempertimbangkan tujuan-tujuan berikut:: Mendeteksi kelompok perusuh dan pengorganisirnya dengan memberi mereka kesempatan untuk tampil di depan umum, seperti yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, ketika sejumlah besar orang ditangkap berdasarkan apa yang ditangkap dari kamera, drone, dan informasi informan di lapangan. .: Untuk memungkinkan orang-orang yang terpengaruh oleh tuntutan yang diajukan oleh para perusuh untuk melihat kebenaran tentang orang-orang ini melalui praktik mereka dan untuk mengungkap jatuhnya sejumlah besar personel keamanan selama protes di tangan kelompok bersenjata dan perusuh . Perlu dicatat di sini bahwa iklim di mana gangguan ini lahir memengaruhi beberapa elit politik di negara itu yang tidak mengambil posisi atas apa yang sedang terjadi, yang oleh presiden Iran disebut sebagai “pengkaburan pikiran elit. ”. Hal ini mengungkap celah serupa yang terjadi di Lebanon setelah 17 Oktober 2019, di mana beberapa tokoh telah terpengaruh oleh suasana propaganda di media sosial dan media asing. Ini membebankan pajak atas solusi yang memiliki biaya politik dan keamanan yang lebih besar.Mengurangi korban di antara orang-orang selama langkah-langkah keamanan di lapangan untuk mencegah musuh mengambil keuntungan dari kesalahan apa pun yang mungkin berkontribusi pada keberpihakan orang Iran yang bingung kepada para perusuh terhadap ketertiban umum. Hal ini dapat menyebabkan kerugian dan pengorbanan di antara para petugas pasukan keamanan, tetapi harga ini tetap kecil mengingat tujuannya agar tidak merugikan orang sebanyak-banyaknya.Dinas keamanan Iran mampu meredakan ketegangan di beberapa daerah setelah membuka dialog dengan banyak elit sosial, karena banyak orang yang peduli dengan keamanan wilayah dan negara mereka menegaskan bahwa masalah tersebut tidak terkait dengan tuntutan tertentu, melainkan untuk menyeret negara pada konfrontasi terbuka dengan konsekuensi berbahaya.Secara paralel, dinas keamanan melakukan operasi lokal untuk membongkar banyak sel yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang dan personel keamanan serta menangkap anggotanya, yang diharapkan dapat menyebabkan bubarnya kelompok-kelompok ini dan terpencarnya upaya dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Dan dinas keamanan menunjukkan bahwa mereka memiliki informasi yang akurat tentang orang-orang yang terlibat, berdasarkan pelacakan teknis dan mengandalkan kamera pengintai dan drone yang berperan dalam memantau pergerakan di lapangan.Dalam pidatonya kepada delegasi dari orang-orang Isfahan beberapa hari yang lalu, Imam Khamenei menarik perhatian pada dua hal:adalah meyakinkan, di mana dia mengatakan bahwa peristiwa saat ini akan diakomodasi dan bahwa “para perusuh dan mereka yang berada di belakang mereka adalah terlalu hina untuk dapat merugikan rezim"., masyarakat menanggapi praktik ini dengan kesadaran yang lebih besar melalui partisipasi besar-besaran dalam upacara pemakaman aparat keamanan yang terbunuh oleh musuh. Pengamatan terakhir ini diuji dan terlihat jelas dalam pemakaman para martir yang meninggal di berbagai provinsi, dan ini akan "mengubah ancaman menjadi peluang" untuk memobilisasi rakyat menghadapi rencana musuh.Juga, dalam perang gabungan, ada intervensi langsung yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menambah bahan bakar ke dalam api dan mendorong berlanjutnya kerusuhan melalui:Pernyataan para pemimpin politik Amerika dan Eropa yang mengkritik apa yang mereka sebut "pelanggaran terhadap pengunjuk rasa di Iran", dalam pandangan yang tidak seimbang yang mencerminkan strategi yang dilakukan untuk melemahkan pemerintah Republik Islam.Mobilisasi media dan penggunaan kemampuan platform media sosial untuk merusak nilai-nilai Islam dan mengubah masalah saat ini menjadi posisi identitas Islam masyarakat Iran [hijab, turban, bendera Republik Islam, gambar-gambar martir, berbagai simbol agama]. Upaya jahat ini dilakukan oleh beberapa orang idiot yang melihat Barat sebagai referensi mereka, dan bukan massa luas rakyat Iran yang bangga dengan nilai-nilai agama mereka.Menerapkan sanksi komersial terhadap perusahaan Iran dan lainnya terhadap tokoh media Iran, khususnya di televisi negara, yang menyiarkan klip video pengakuan orang-orang yang ditangkap dalam kejahatan pembunuhan.Tekanan melalui Majelis Umum PBB, di mana negara-negara Barat mendorong sesi yang memilih mengutuk Iran terkait dugaan "pelanggaran" hak asasi manusia, mencatat bahwa jumlah negara yang mendukung resolusi [78 suara] mewakili kurang dari setengah jumlah dari negara-negara yang berpartisipasi dalam sesi [178 negara], di mana sisanya memilih untuk abstain [69 negara], dan sejumlah kecil berani menolak mengutuk [31 negara]. Ini terjadi pada saat Departemen Luar Negeri AS membebaskan Putra Mahkota Saudi dari penuntutan dalam kasus yang diajukan ke pengadilan AS dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dengan imbalan kepentingan komersial AS.Tekanan melalui Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga, karena akan bertemu dalam beberapa hari untuk memberikan suara pada proyek yang diarahkan melawan Iran, setelah disiapkan dalam teks yang diusulkan oleh negara-negara Barat.Tekanan di Komite Wanita PBB "untuk mengeluarkan Iran dari komite," seperti yang dijanjikan oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris.Tekanan melalui Badan Energi Atom Internasional [IAEA] dengan mengadakan pertemuan yang mengecam Iran karena "tidak bekerja sama dengan badan tersebut dalam penyelidikan kegiatan pengayaan uranium", tanpa memperhatikan langkah-langkah yang disampaikan oleh Tehran dalam konteks ini, termasuk penandatanganan Perjanjian Tambahan Protokol Kerjasama. Washington berharap, dengan berkoordinasi dengan para mitranya, untuk membawa berkas Iran ke Dewan Keamanan, yang mengklaim bahwa hal itu merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Klaim ini tidak disetujui oleh beberapa negara, termasuk Rusia dan China, yang menunjukkan bahwa tujuan akhir AS adalah untuk mencemarkan nama baik Iran dan merusak reputasi dan kredibilitasnya di forum internasional, sebagai persiapan untuk isolasinya, untuk mencegahnya mencapai keuntungan besar di dunia. jika kesepakatan mengenai file nuklir tercapai kemudian.Dengan demikian, pemerintah AS membuktikan bahwa dia menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan seluruh badannya untuk mengimplementasikan agendanya sendiri yang bertujuan untuk menaklukkan Iran dan mencapai apa yang gagal dicapai dalam pertemuan Wina. Secara konkret dikonfirmasi bahwa pemerintahan Biden dan Trump adalah dua sisi mata uang yang sama, karena pemerintahan saat ini menyelesaikan investasi yang dimulai pendahulunya dalam hal blokade ketat terhadap Republik Islam.Masih ada tanda terakhir: Media Iran melaporkan bahwa Iran telah memberi tahu Qatar bahwa mereka tidak akan menanggapi selama periode Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Doha kepada pihak eksternal yang merencanakan dan mengatur campur tangan dalam urusan internalnya, sebagai tanggapan atas posisi positif Qatar untuk tidak bekerja sama dengan upaya yang ditujukan untuk mencegah partisipasi tim nasional Iran dalam acara tersebut. Dan jika ini benar – dan tampaknya itu sesuai dengan beberapa bukti – maka ini berarti otoritas Republik Islam akan memanfaatkan periode Piala Dunia Qatar untuk mengatur ulang situasi keamanan internal, setelah itu akan mengabdikan dirinya untuk menangani sumber-sumber ancaman eksternal.[IT/r]