Pangkalan yang Menampung Pasukan Pendudukan AS di Timur Laut Suriah Diserang Roket

IslamTimes - Sebuah fasilitas militer yang diduduki oleh pasukan AS di provinsi Hasakah timur laut Suriah telah diserang roket dari daerah terdekat di tengah kemarahan publik atas kehadiran pasukan pendudukan Amerika di daerah kaya energi di Suriah dan upaya AS untuk lebih jauh menjarah sumber daya alam di sana.

Stasiun Radio Suryana berbahasa Arab juga melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di dalam pangkalan yang dikelola AS, dan helikopter serang terbang di atas kepala pada ketinggian rendah setelah serangan itu.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]