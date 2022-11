NYT: Sebagian Besar Anggota NATO Kehabisan Senjata untuk Ukraina 

IslamTimes - Transfer senjata ke Ukraina telah membuat stok senjata Barat tegang, sehingga semakin sulit bagi militer NATO untuk menghormati janji politisi untuk memasok Kiev, New York Times melaporkan pada hari Sabtu (26/11).

Hanya negara bagian yang lebih besar yang belum memanfaatkan potensi untuk terus mempersenjatai Kiev, klaim surat kabar“Negara-negara yang lebih kecil telah kehabisan potensi mereka,” dan menurut seorang pejabat NATO, setidaknya 20 dari 30 anggota blok itu “cukup tersingkir,” tulis surat kabar itu. Hanya “sekutu yang lebih besar”, termasuk Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda, yang memiliki persediaan yang cukup untuk melanjutkan atau berpotensi meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina.Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari, AS dan sekutu Baratnya telah memberikan bantuan keamanan miliaran dolar kepada Kiev, hingga hampir $40 miliar, sekarang sebanding dengan seluruh anggaran pertahanan tahunan Prancis. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata hanya akan memperpanjang konflik dan meningkatkan risiko konflik langsung antara Rusia dan NATO.Karena Ukraina terus meminta lebih banyak senjata, stok UE semakin menipis, dengan Jerman sudah "mencapai batasnya" pada awal September. Sementara itu, Lituania, yang tidak memiliki senjata lagi untuk disumbangkan, mendesak sekutu untuk memberikan Ukraina "semua yang kami miliki".Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk menjaga jalur pipa senjata tetap terbuka "selama diperlukan", tetapi bahkan persediaan militer Amerika telah mengambil korban setelah pengiriman berulang kali ke Kiev. Pada awal Maret, hanya beberapa minggu setelah konflik di Ukraina dimulai, Departemen Pertahanan AS sudah berebut untuk mengisi kembali ribuan rudal bahu yang dipasok ke Kiev. Pada bulan Agustus, stok amunisi artileri 155mm AS “sangat tidak nyaman,” menurut Wall Street Journal.Lembar fakta terbaru Pentagon merinci lebih dari $19 miliar bantuan militer langsung yang disetujui sejak Februari, termasuk lebih dari 46.000 sistem anti-lapis baja, hampir 200 Howitzer, 38 Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi jarak jauh (HIMARS), dan litani senjata berat lainnya, kendaraan dan amunisi – serta lebih dari 920.000 peluru artileri 155mm.Pusat pemikir AS untuk Studi Strategis dan Internasional (CSIS) sebelumnya menunjukkan bahwa militer Amerika “tidak terstruktur untuk melawan atau mendukung konflik yang berkepanjangan,” sementara industri pertahanan “diukur untuk tingkat produksi masa damai,” dan memperluas kemampuan akan memakan waktu bertahun-tahun.NATO banyak berinvestasi di Ukraina, dengan anggota aliansi juga memberikan pelatihan dan kemampuan intelijen. Terlepas dari "dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya", sekretaris jenderal blok militer, Jens Stoltenberg, telah berulang kali mengklaim bahwa "NATO bukanlah pihak dalam konflik."Moskow melihat sesuatu secara berbeda. Beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, menuduh NATO mengobarkan perang melawan Rusia "melalui perwakilan", sementara Putin menggambarkan Rusia memerangi "seluruh mesin militer Barat".[IT/r]