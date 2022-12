Israel dan AS Mengadakan Latihan dengan Target Iran

IslamTimes - Militer Israel telah melakukan operasi pelatihan bersama dengan Amerika Serikat, mengadakan serangkaian latihan udara untuk mensimulasikan serangan terhadap Iran hanya beberapa hari setelah Yerusalem Barat menekan pejabat AS akan mempercepat "rencana operasional" mereka melawan Tehran.

Latihan itu dilakukan segera setelah kepala militer Yerusalem Barat mendesak Washington untuk mempersiapkan serangan di masa depan terhadap TeheranPasukan Pertahanan Israel (IDF) merinci latihan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (30/12), mengatakan bahwa mereka mempraktikkan "berbagai skenario dalam menghadapi ancaman regional" sambil menyebutkan nama Republik Islam.“Latihan ini adalah komponen kunci dari kerja sama strategis kedua militer kami yang meningkat dalam menanggapi keprihatinan bersama di Timur Tengah, terutama yang ditimbulkan oleh Iran,” kata IDF.Serangkaian latihan bersama yang mensimulasikan berbagai skenario dalam menghadapi ancaman regional telah diselesaikan bersama dengan Angkatan Bersenjata AS. Latihan dimulai ketika empat pesawat IAF F-35i “Adir” menemani empat jet tempur F-15 Amerika melintasi langit Zionis Israel kemarin. 1/4 pic.twitter.com/eLCdRKzHyE— Pasukan Pertahanan Zionis Israel (@IDF) 30 November 2022Empat jet tempur F-35 Zionis Israel dan empat F-15 Amerika ikut serta dalam latihan perang, yang “mensimulasikan skenario operasional jarak jauh dan penerbangan jarak jauh,” tambah IDF, mencatat bahwa pesawat tanker KC-135 AS juga mengisi bahan bakar sejumlah F-16 Zionis Israel selama latihan.Latihan tersebut mengikuti kunjungan ke ibukota AS bulan lalu oleh Kepala Staf IDF Aviv Kochavi, yang meminta pejabat Amerika untuk mengembangkan "rencana operasional" baru untuk menghadapi militer Iran. Kedua belah pihak juga membahas “komitmen mereka untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir,” meskipun Tehran berulang kali bersikeras bahwa mereka tidak mengejar bom tersebut.Zionis Israel telah melakukan sejumlah latihan yang secara khusus menargetkan Tehran dalam beberapa bulan terakhir, termasuk latihan di atas Laut Mediterania awal tahun ini yang dilaporkan mensimulasikan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Latihan serupa lainnya yang berfokus pada situs nuklir juga dilakukan Juni lalu, melibatkan lebih dari 100 pesawat yang berlatih serangan jarak jauh.Sementara latihan perang minggu ini menampilkan operasi pengisian bahan bakar di udara dengan kapal tanker Amerika, Jerusalem Post sebelumnya melaporkan bahwa Zionis Israel telah mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya mencapai Iran tanpa perlu mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. Outlet itu menyarankan angkatan udara telah meningkatkan jet F-35 buatan AS untuk mencapai prestasi itu, tetapi menawarkan sedikit rincian tentang perbaikan yang seharusnya.[IT/r]