Ribuan Orang Memperingati 13 Tahun Unjuk Rasa Pro-Republik Islam di Tehran

IslamTimes - Ribuan orang telah berdemonstrasi di ibu kota Iran, Tehran, untuk memperingati ulang tahun ke-13 aksi unjuk rasa nasional tahun 2009 yang mengakhiri kerusuhan pasca pemilu saat itu dan memperbarui kesetiaan rakyat kepada lembaga Islam.

Para demonstran, dalam jumlah ribuan, berkumpul di Lapangan Imam Husein Tehran pada hari Kamis (29/12) untuk mengecam setiap tindakan kekerasan dan sabotase oleh perusuh domestik dan pengacau yang didukung asing terhadap Republik Islam.Peristiwa itu, yang dikenal sebagai epik Dey 9, mengacu pada demonstrasi besar-besaran yang diadakan di Tehran dan kota-kota lain pada hari kesembilan bulan kalender Persia Dey, yang jatuh pada 30 Desember, untuk mendukung Republik Islam.Jutaan unjuk rasa yang kuat mengembalikan ketenangan ke negara itu setelah berbulan-bulan perselisihan politik dan kerusuhan yang disponsori asing, dan mengakhiri apa yang oleh otoritas Iran digambarkan sebagai hasutan setelah pemilihan presiden pada Juni 2009.Selama kerusuhan, sekelompok demonstran menyinggung kesucian rakyat Iran pada hari Asyura, yang menandai peringatan kesyahidan Imam Hussein (as), Imam Syiah ketiga dan cucu Nabi Muhammad (SAW).Kerusuhan itu didalangi oleh Mehdi Karroubi dan Mir Hossein Musavi, dua kandidat yang kalah dalam pemilihan dan mengklaim bahwa hasilnya telah dicurangi. Keduanya tetap dalam tahanan rumah dengan tuduhan memprovokasi publik dan merugikan keamanan nasional.Setiap tahun, warga Iran menandai kesempatan itu dengan aksi unjuk rasa tetapi demonstrasi dalam dua tahun terakhir diadakan dengan mobil dan kendaraan karena wabah virus corona.Demonstrasi tahun ini bertepatan dengan peringatan tiga tahun kesyahidan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dan rekan-rekannya di ibu kota Irak, Baghdad.Pada 3 Januari 2020, Amerika Serikat membunuh Jenderal Soleimani, serta wakil komandan unit mobilisasi populer Irak, Abu Mahdi Al Muhandis, dalam serangan pesawat tak berawak di dekat Bandara Internasional Baghdad.Kedua komandan tersebut dikagumi oleh negara-negara Muslim karena menumpas kelompok teroris Daesh Takfiri yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pembunuhan AS menarik gelombang kecaman dari pejabat dan gerakan di seluruh dunia, dan memicu protes publik besar-besaran di seluruh wilayah, dengan anggota parlemen Irak menyetujui RUU dua hari setelah serangan itu, menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat. .Selain itu, demonstrasi tahun ini terjadi setelah lebih dari tiga bulan kerusuhan yang dipicu Barat dan protes keras setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun, seorang wanita Iran keturunan Kurdi.Amini meninggal di rumah sakit tiga hari setelah dia pingsan di sebuah kantor polisi di Teheran pada 16 September. Penyelidikan mengaitkan kematiannya dengan kondisi medisnya, menepis tuduhan bahwa dia telah dipukuli oleh pasukan polisi.Dalam tiga bulan terakhir, dan menggunakan protes sebagai kedok, perusuh, dan preman – banyak dari mereka kemudian ditemukan memiliki hubungan dengan pihak asing – telah mengamuk, terlibat dalam serangan biadab terhadap petugas keamanan, vandalisme, penodaan kesucian, dan pembunuhan palsu warga sipil untuk memberatkan polisi Iran.Kerusuhan juga mengatur tempat untuk serangan teroris di seluruh negeri.'Musuh bertujuan untuk membalas dendam terhadap Iran melalui sanksi, kesengsaraan ekonomi'Dalam komunike yang dikeluarkan pada akhir aksi unjuk rasa Kamis, para demonstran mengatakan kerusuhan jalanan sekarang telah berakhir di Iran tetapi musuh telah mulai membalas dendam melalui sanksi, dan gangguan sistem moneter dan pasar valuta asing dengan tujuan menciptakan masalah ekonomi bagi masyarakat.Komunike itu mengatakan musuh, dengan menanamkan ketidakpercayaan yang intensif ke pasar, mencoba menciptakan rasa tidak aman dan menyebabkan keputusasaan, memaksakan gelombang inflasi baru pada ekonomi Iran, meningkatkan keluhan dan meminggirkan pencapaian Revolusi Islam.Para pengunjuk rasa juga mengucapkan terima kasih kepada Angkatan Bersenjata Iran dan mengapresiasi upaya dan langkah aparat keamanan dan intelijen negara dalam mempertahankan keamanan nasional.“Kami tidak akan mentolerir niat jahat apa pun terhadap keamanan dan integritas wilayah negara kami, dan jika ada kemungkinan ancaman, kami, sepenuhnya siap bersama dengan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi musuh dan memberikan tanggapan kepada negara agresor untuk membuatnya menyesali tindakannya, kata komunike itu.Para demonstran juga menyerukan pendekatan yang “tegas dan tepat” terhadap para perusuh dan pelaku tindak kekerasan di negara tersebut.[IT/r]