Satu dari Tiga Staf NHS Kulit Hitam & Etnis Minoritas Menghadapi Diskriminasi atau Pelecehan

Sepertiga dari staf kesehatan kulit hitam dan etnis minoritas menderita rasisme atau intimidasi karena NHS gagal menangani tingkat diskriminasi "sistemik", menurut The Independent.

Tingkat intimidasi dan pelecehan terhadap pekerja minoritas belum membaik dalam lima tahun terakhir dengan hampir 30 persen mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran dalam satu tahun terakhir, dibandingkan dengan 20 persen staf kulit putih.Meskipun merupakan seperempat dari tenaga kerja, staf etnis minoritas hanya menempati 10 persen dari posisi paling senior, menurut laporan unggulan NHS.Seorang perawat mengatakan kepada The Independent bahwa dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya setelah kampanye intimidasi, sementara yang lain, yang pergi ke sektor swasta, mengatakan kesehatan mentalnya sangat dipengaruhi oleh diskriminasi yang dia alami.Kesetaraan untuk Perawat Hitam, sebuah organisasi keanggotaan yang didirikan oleh Neomi Bennett pada tahun 2020, telah meluncurkan 200 kasus dugaan rasisme terhadap sejumlah perwalian NHS sejak didirikan."Rasisme mendorong perawat keluar dari NHS," kata Bennett kepada The Independent, memperingatkan bahwa masalah ini telah mencapai "tingkat pandemi".“Saya melihat hari demi hari efek intimidasi rasial dan bagaimana hal ini berdampak pada perawat di Inggris Raya,” lanjut Bennett. “Penindasan terhadap perawat kulit hitam telah mencapai tingkat pandemi dan tidak tertandingi.“Namun, ada perbedaan pengalaman yang jelas saat membandingkan kesulitan perawat kulit hitam dengan perawat kulit putih.”Dia menambahkan bahwa rasisme dalam NHS adalah "sistemik" dan "tertanam dalam" dan mengatakan struktur dalam organisasi memungkinkan pola perilaku berulang.Saat NHS bersiap untuk menerbitkan laporan Standar Kesetaraan Ras Tenaga Kerja [WRES] tahunannya, The Independent dapat mengungkapkan bahwa survei tersebut akan menunjukkan bahwa jumlah staf minoritas di NHS telah meningkat sebesar 100.000 sejak 2018 – sebagian besar didorong oleh peningkatan rekrutmen internasional dan luar negeri .Meskipun demikian, masih berjuang untuk membuat kemajuan dalam kesetaraan dengan hanya dua perlima staf yang melaporkan bahwa rumah sakit mereka memberikan kesempatan yang sama dan hanya 10 persen staf minoritas dalam peran rumah sakit teratas.Angka survei NHS internal menunjukkan bahwa ras adalah jenis diskriminasi yang paling sering dilaporkan di antara semua staf, dengan pekerja perempuan kulit berwarna mengalami tingkat diskriminasi tertinggi pada tahun 2022. Namun, penyebab diskriminasi lainnya telah berkurang sejak 2016.Pada tahun itu, NHS meluncurkan laporan kesetaraan ras tenaga kerja tahunan pertamanya, namun, sumber mengatakan survei tahun lalu menunjukkan sedikit kemajuan pada langkah-langkah utama.Pada April 2022, pemerintah berjanji untuk "menutup" kesenjangan gaji di NHS antara kelompok etnis yang berbeda sebagai tanggapan atas komisi perbedaan ras dan etnis.Tetapi data terbaru menunjukkan bahwa staf kulit putih masih jauh lebih mungkin untuk dipekerjakan daripada rekan kerja minoritas mereka di lebih dari dua pertiga kepercayaan NHS.Sementara itu, staf minoritas dan etnis kulit hitam jauh lebih mungkin untuk memasuki proses disipliner, dengan setengah dari semua perwalian memiliki tingkat rujukan yang tidak sama berdasarkan etnis.Independen telah berbicara dengan perawat di seluruh negeri, diwakili oleh Kesetaraan untuk Perawat Kulit Hitam, yang menuduh rasisme terhadap pemberi kerja NHS dan regulator profesional mereka.Seorang perawat perawatan intensif mengatakan dia kecewa berat setelah diskors dari pekerjaan menyusul kampanye intimidasi.Menggambarkan struktur manajemen di mantan majikannya sebagai "putih eksklusif", dia melaporkan pengalaman mikroagresi dan tuduhan palsu. Dia mengklaim penampilannya diolok-olok dan dia menghadapi hambatan dalam perkembangan tempat kerjaSetelah mengemukakan kekhawatiran tentang diskriminasi, dia mengatakan dia diintimidasi dan mengklaim staf lain memperingatkannya untuk berhenti berbicara.“Saya merasa seluruh dunia saya runtuh, seperti lubang hitam besar yang tidak bisa saya tinggalkan. Saat kepercayaan menargetkan saya, sepertinya saya tenggelam terus menerus. Saya tidak bisa bernapas dan hanya ingin semuanya berakhir," kata perawat 14 tahun itu kepada The Independent.Perawat lain mengatakan dia dibiarkan "trauma" oleh intimidasi dan pelecehan dan dia "disorot" oleh majikannya."Kejadian ini akan mempengaruhi saya selama sisa hidup saya … ketika saya pertama kali bergabung [kepercayaan NHS] saya pikir saya akan pensiun di sana tetapi … karir saya [telah] pendek dan itu tidak adil," dia berkata.Seorang juru bicara NHS mengatakan: "Sementara laporan kesetaraan terbaru kami menunjukkan bahwa kami telah membuat kemajuan di beberapa bidang NHS, sama sekali tidak dapat diterima bagi siapa pun untuk mengalami rasisme, diskriminasi, atau prasangka di tempat kerja dan organisasi NHS harus berusaha untuk terus meningkatkan pengalaman tenaga kerja kami yang beragam – yang, pada gilirannya, meningkatkan perawatan bagi pasien."NHS bekerja sama dengan regulator termasuk Dewan Medis Umum untuk mengurangi perwakilan yang tidak proporsional dalam rujukan, dan dengan Pendidikan Kesehatan Inggris untuk fokus pada bidang-bidang seperti pengembangan karir dan perwakilan yang lebih besar dalam peran senior serta terus mendukung area NHS lokal untuk menerapkan tindakan perbaikan lebih lanjut."