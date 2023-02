Moskow Memperingatkan Israel: Memasok Senjata ke Ukraina akan 'Meningkatkan' Konflik

Islam Times — Rusia pada Rabu memperingatkan Israel agar tidak memasok senjata ke Ukraina setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk Kyiv dan bersedia menjadi penengah dalam konflik tersebut.

“Kami mengatakan bahwa semua negara yang memasok senjata harus memahami bahwa kami akan menganggap ini sebagai target yang sah untuk Angkatan Bersenjata Rusia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan.Kremlin telah memperingatkan eskalasi konflik karena mitra Barat Ukraina berjanji untuk memasok lebih banyak senjata ke Kyiv.“Setiap upaya — yang diterapkan atau bahkan tidak direalisasikan tetapi diumumkan untuk pasokan senjata tambahan, baru atau lainnya — akan mengarah pada eskalasi krisis ini. Dan semua orang harus menyadari hal ini,” kata Zakharova.Dalam sebuah wawancara dengan CNN yang ditayangkan pada hari Selasa, Netanyahu mengatakan dia "sedang mencari" untuk memberi Kyiv "jenis bantuan lain" selain bantuan kemanusiaan, di tengah kekhawatiran atas "hubungan rumit" Israel dengan Rusia dan kebutuhannya untuk mempertahankan "kebebasan bertindak" di Suriah dalam upayanya untuk "menjaga Iran."Washington dan Berlin bulan ini mengatakan mereka akan memasok Kyiv dengan tank modern tetapi Ukraina juga meminta pendukungnya untuk mengirim jet tempur dan artileri jarak jauh.Peringatan dari Moskow juga datang setelah laporan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Israel telah menolak permintaan AS menyerahkan sepuluh baterai antipesawat Hawk dan ratusan rudal pencegat untuk dikirim ke Ukraina.Namun, The New York Times melaporkan bulan lalu bahwa militer AS secara diam-diam mengirimkan ratusan ribu peluru artileri ke Ukraina dari timbunan besar yang disimpannya di Israel.Israel telah menolak memberikan senjata ke Ukraina sejak awal invasi Rusia. Salah satu alasan utama keragu-raguan Israel tampaknya adalah kebutuhan strategisnya untuk mempertahankan kebebasan operasi di Suriah, di mana sebagian besar pasukan Rusia menguasai wilayah udara.Masalah ini telah mempertegang hubungan antara Yerusalem dan Kyiv, karena Ukraina secara konsisten menekan Israel untuk memberikan lebih banyak bantuan pertahanan. Duta Besar Ukraina awal bulan ini mendesak Israel untuk memasok negaranya dengan sistem pertahanan rudal setelah serangan mematikan Rusia yang terus berlanjut.Israel telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan pemerintah baru di bawah Netanyahu mengatakan pihaknya bermaksud untuk menjaga pasokan itu tetap mengalir.Minggu ini Israel mengirim tiga ambulans lapis baja ke Ukraina.Netanyahu mengatakan kepada Jake Tapper dari CNN bahwa dia telah diminta sebelumnya untuk menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina, dan bahwa dia “pasti akan mempertimbangkan” melakukannya jika diminta lagi, tetapi hanya jika AS setuju.“Jika saya diminta oleh kedua belah pihak, dan sejujurnya, jika saya diminta oleh Amerika Serikat — karena menurut saya, Anda tahu, Anda tidak dapat memiliki terlalu banyak juru masak di dapur… dan Anda tahu, kami memiliki milik kami sendiri halaman belakang untuk ditangani,” kata Netanyahu.[IT/AR]