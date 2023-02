AS Tembak Jatuh Balon China, Beijing Mengatakan Washington 'Bereaksi Berlebihan' 

IslamTimes - Sebuah jet tempur militer AS menembak jatuh balon mata-mata China yang dicurigai di lepas pantai South Carolina pada hari Sabtu (4/2), seminggu setelah pertama kali memasuki wilayah udara AS dan memicu kisah mata-mata yang dramatis - dan publik - yang memperburuk hubungan China-AS.

Presiden Joe Biden mengatakan dia telah mengeluarkan perintah pada hari Rabu (1/2) untuk menurunkan balon, tetapi Pentagon telah merekomendasikan menunggu sampai itu dapat dilakukan di perairan terbuka untuk melindungi warga sipil dari puing-puing yang jatuh ke bumi dari ketinggian ribuan kaki (meter) di atas lalu lintas udara komersial. .“Mereka berhasil menurunkannya, dan saya ingin memuji penerbang kita yang melakukannya,” kata Biden.Beberapa pesawat tempur dan pengisian bahan bakar terlibat dalam misi tersebut, tetapi hanya satu jet tempur F-22 dari Pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia yang mengambil gambar pada pukul 14:39. (1939 GMT), menggunakan satu rudal udara-ke-udara supersonik AIM-9X, pencari panas, kata seorang pejabat senior militer AS.China mengutuk keras serangan militer terhadap sebuah pesawat yang katanya digunakan untuk tujuan meteorologi dan ilmiah lainnya, dan yang katanya telah menyimpang ke wilayah udara AS "sepenuhnya tidak sengaja"."China jelas meminta AS untuk menangani ini dengan baik dengan cara yang tenang, profesional, dan terkendali," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan. “AS bersikeras menggunakan kekuatan, jelas bereaksi berlebihan.”Balon itu ditembak jatuh sekitar enam mil laut di lepas pantai AS di Samudra Atlantik, di atas perairan yang relatif dangkal, berpotensi membantu upaya untuk memulihkan elemen peralatan pengawasan China selama beberapa hari mendatang, kata pejabat AS.Seorang pejabat militer AS mengatakan bahwa puing-puing tersebar di lautan sejauh tujuh mil (11 km), dan beberapa kapal militer AS berada di lokasi.Penjatuhan balon terjadi tak lama setelah pemerintah AS memerintahkan penghentian penerbangan masuk dan keluar dari tiga bandara di South Carolina - Wilmington, Myrtle Beach dan Charleston - karena apa yang dikatakan pada saat itu sebagai "upaya keamanan nasional" yang dirahasiakan. Penerbangan dilanjutkan pada Sabtu sore.[IT/r]