Moskow Memperingatkan: AS Berencana Melakukan Operasi Bendera Palsu di Ukraina Menggunakan Agen Beracun 

IslamTimes - Amerika Serikat berencana hendak mengatur provokasi di Ukraina dengan menggunakan agen beracun, sambil menyalahkan Rusia, kata Komandan Pasukan Perlindungan Nuklir, Biologis dan Kimia Rusia Letnan Jenderal Igor Kirillov dalam sebuah pengarahan pada hari Selasa (28/2).

Menurut Kirillov, pada 22 Februari, sebuah organisasi non-pemerintah AS yang berpengaruh mengadakan konferensi tentang peristiwa di Ukraina, dan mantan Duta Besar AS untuk Rusia John Sullivan membuat pernyataan, yang secara khusus mengatakan bahwa pasukan Rusia berencana menggunakan senjata kimia. di daerah operasi militer khusus.“Kami menganggap informasi ini sebagai niat Amerika Serikat sendiri dan antek-anteknya untuk melakukan provokasi di Ukraina menggunakan bahan kimia beracun,” kata Letnan Jenderal Kirillov.Dia mengatakan Washington berharap bahwa selama permusuhan tidak mungkin untuk menyelidiki dengan baik rencana provokasi kimia AS di Ukraina, tetapi menambahkan bahwa jika provokasi itu benar-benar terjadi, Kementerian Pertahanan Rusia akan mengidentifikasi dan menghukum pelaku sebenarnya.Letnan Jenderal Kirillov mengatakan Amerika Serikat kemungkinan akan mencoba menggunakan agen pelumpuh militer BZ [3-Quinuclidinyl benzilate] di Ukraina."Kami peringatkan jika ada provokasi dengan penggunaan bahan kimia beracun, kami akan mengidentifikasi dan menghukum pelaku yang sebenarnya", tegasnya.Sebuah kereta yang membawa muatan bahan kimia tiba di kota Kramatorsk yang dikuasai Ukraina di Donbass awal bulan ini dan dikirim ke jalur kontak. Itu terdiri dari 16 kotak logam tersegel, delapan di antaranya memiliki tanda bahaya kimiawi, tulisan "BZ" dan penandaan dengan dua garis merah, yang sesuai dengan kelas zat beracun dengan efek detoksifikasi sementara, menurut Kirillov.[IT/r]