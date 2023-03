Korea Utara Memperingatkan AS, Mengatakan Setiap Tindakan Uji Coba Senjata Militernya Sama dengan 'Deklarasi Perang'

IslamTimes - Korea Utara telah mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Korea Selatan tentang mengambil tindakan militer terhadap uji coba senjata Pyongyang, dengan mengatakan tindakan seperti itu akan berarti "deklarasi perang".

Peringatan itu disampaikan melalui pernyataan Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea resmi, KCNA, pada Selasa (7/3).Dia juga mengisyaratkan bahwa Korea Utara dapat menembakkan lebih banyak rudal ke Samudra Pasifik sebagai tanggapan atas latihan militer bersama oleh AS dan sekutu regionalnya, dengan mengatakan, "Lautan Pasifik bukan milik dominium AS atau Jepang."Pernyataan itu menggemakan komentar serupa bulan lalu, ketika dia memperingatkan bahwa Pyongyang mungkin meningkatkan kegiatan militernya sebagai tanggapan atas peningkatan kehadiran aset strategis AS di Semenanjung Korea.“Frekuensi penggunaan Pasifik sebagai jarak tembak kita bergantung pada karakter aksi pasukan AS,” tambahnya saat itu.Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyalahkan latihan militer udara baru-baru ini yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai "kejengkelan" situasi saat ini di Semenanjung Korea.Ini terjadi setelah AS dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama bulan lalu. Latihan tersebut melibatkan jet tempur F-35A, F-15K dan F-16 AS Korea Selatan yang mengawal pembom B-1B Amerika sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pertahanan dan postur kesiapan kedua negara.[IT/r]Korut melakukan beberapa peluncuran rudal selama sebulan terakhir, mengatur waktu mereka di sekitar latihan perang udara.Tepat sebelum latihan, Korea Utara mengkonfirmasi bahwa mereka telah melakukan "peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) secara tiba-tiba untuk menguji kesiapan tempur pasukan misilnya untuk melakukan serangan balik." Dan kemudian, Pyongyang mengatakan telah menembakkan setidaknya dua rudal balistik.Pernyataan Selasa oleh Bagian Berita Asing di Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengkritik latihan militer yang akan datang yang melibatkan AS dan Korea Selatan.Akhir bulan ini, kedua negara dijadwalkan untuk melakukan lebih dari 10 hari latihan militer berskala besar, termasuk pendaratan amfibi.Latihan tersebut "dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan respons aliansi dengan berfokus dalam skenario latihan pada hal-hal seperti lingkungan keamanan yang berubah...Meskipun, Washington dan Seoul menuduh bahwa latihan bersama mereka bersifat defensif, Pyongyang menganggap mereka sebagai latihan untuk invasi wilayahnya.