Menteri Keuangan: Keruntuhan Ekonomi dan Keuangan Mengintai di Amerika 

IslamTimes - Menteri Keuangan Amerika Serikat meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikkan pagu utang federal tanpa syarat dan memperingatkan bahwa kegagalan membayar utang AS akan menyebabkan "keruntuhan ekonomi dan keuangan".

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada hari Jumat (10/3) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan batas utang federal tanpa syarat dan memperingatkan bahwa kegagalan membayar utang AS akan menyebabkan ekonomi dan keuangan "runtuh". .Kegagalan menaikkan batas utang $31,4 triliun mengancam kemajuan ekonomi Amerika, kata Yellen dalam sidang anggaran di hadapan Komite Sarana dan Prasarana DPR yang dikendalikan Partai Republik.Yellen menambahkan: "Dalam penilaian saya dan penilaian para ekonom, gagal bayar utang kita akan menyebabkan bencana ekonomi dan keuangan.""Saya mendesak semua anggota Kongres untuk bersama-sama mengatasi batas utang tanpa syarat dan tanpa menahan diri hingga menit terakhir."Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan memprioritaskan pembayaran untuk menutupi utang negara terlebih dahulu dari sumber kas yang tersedia, Yellen mengatakan, "Ini bukan solusi untuk masalah plafon utang."Dia menjelaskan: "Prioritasnya adalah tidak membayar semua tagihan pemerintah saat jatuh tempo. "Ini adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan sejak 1789."Dia menunjukkan bahwa satu-satunya pilihan untuk menghindari kenaikan suku bunga yang tajam setelah gagal bayar adalah AS berkomitmen untuk membayar tagihannya tepat waktu."Kami bercanda jika kami tidak melakukan itu dan berpikir ada jalan pintas yang akan mencegah kekacauan ekonomi, karena tidak membayar tagihan pemerintah akan menyebabkan keruntuhan ekonomi dan keuangan," kata pejabat AS itu.Beberapa Republikan telah menuntut konsesi dari Presiden AS Joe Biden dengan imbalan menaikkan plafon utang.Belum lama ini, Yellen meminta Kongres menaikkan pagu utang AS secepatnya.Pemerintah China juga mengkritik Amerika Serikat karena lalai dalam krisis utang negara yang tinggi dan menyerukan penerapan kebijakan moneter yang lebih bertanggung jawab di negara itu untuk menghindari penundaan pembayaran tunggakan.[IT/r]