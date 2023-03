Mantan Pejabat AS Membahas Penghancuran Pabrik Chip Taiwan

Ketua Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan Mark Liu di depan fasilitas TSMC baru yang sedang dibangun di Phoenix, 6 Desember 2022.

Islam Times - Washington sangat bertekad untuk mencegah China menguasai industri semikonduktor Taiwan hingga akan menghancurkan pabrik chip jika terjadi "invasi" oleh pasukan Beijing, kata mantan Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O'Brien pada hari Senin.

“Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan pernah membiarkan pabrik-pabrik itu jatuh ke tangan China,” kata O’Brien kepada media online Semafor seperti dilaporkan Russia Today.Mengizinkan China untuk merebut pabrik akan membuat Partai Komunis China (PKC) “seperti chip silikon OPEC baru,” yang memungkinkannya untuk “mengendalikan ekonomi dunia,” tambahnya.O'Brien, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah Presiden Donald Trump dari 2019 hingga Januari 2021, tidak merinci apakah merupakan kebijakan resmi AS kapan pun untuk meruntuhkan pabrik semikonduktor Taiwan untuk menghalangi Beijing. Ditanya apakah pabrik tersebut akan "hilang" dalam skenario seperti itu, dia berkata, "Saya tidak dapat membayangkan mereka akan utuh."TSMC Taiwan adalah pembuat chip komputer canggih yang dominan di dunia, memasok sekitar 90% semikonduktor paling mutakhir secara global. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berupaya memblokir upaya China untuk menjadi pemain yang lebih besar dalam industri chip, membatasi ekspor chip dan peralatan pembuat semikonduktor. Washington menganggap kemajuan teknologi China sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS.Pejabat China berpendapat bahwa "persenjataan dan politisasi" sains dan teknologi AS tidak akan menghentikan kemajuan negara mereka. Kementerian Luar Negeri China telah memperkirakan bahwa taktik semacam itu akan “mengisolasi dan menjadi bumerang” bagi AS.Makalah US Army War College pada tahun 2021 berpendapat bahwa Taiwan harus mengancam akan menyabotase pabrik chipnya untuk menghalangi Beijing.“Bahkan jika China menguasai ayam emas, ia tidak akan mampu bertelur emas,” kata Chin Ming-tong, direktur jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan, Oktober lalu, menunjukkan bahwa Beijing tidak akan mampu tetap mengoperasikan pabrik.Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah berjanji untuk bersatu kembali secara damai dengan pulau itu, sambil mempertahankan hak untuk menggunakan kekuatan militer jika perlu. Ketegangan di wilayah tersebut telah meningkat ke titik di mana Kementerian Pertahanan Taiwan dilaporkan berencana untuk memfokuskan pengeluarannya tahun ini untuk mempersiapkan "blokade total" Selat Taiwan oleh pasukan China.[IT/AR]