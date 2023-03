Assad: Pangkalan Militer AS di al-Tanf di Suriah Berfungsi sebagai Pangkalan untuk Melatih Teroris

IslamTimes - Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan pasukan pendudukan AS telah mengubah pangkalan militer mereka di wilayah strategis al-Tanf negara Arab dekat perbatasan dengan Irak dan Yordania menjadi benteng bagi teroris Takfiri.

“Kami berada dalam kondisi konfrontasi langsung dengan kelompok teroris di dekat wilayah al-Tanf. Al-Tanf berfungsi sepenuhnya sebagai basis pelatihan teroris, dan tidak memiliki tujuan lain selain itu. Manfaat apa yang didorong oleh pasukan Amerika dari penempatan mereka di wilayah gurun?” Assad, yang berada di Moskow dalam perjalanan resmi, mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan layanan berbahasa Arab dari kantor berita Rusia Sputnik.Dia menambahkan, “Tidak ada keraguan bahwa AS memiliki barak untuk teroris, di mana puluhan ribu dari mereka dan keluarga mereka ditampung. Mereka dipindahkan antar wilayah yang berbeda dari waktu ke waktu untuk melakukan serangan teror terhadap tentara tentara Suriah, dan menyebabkan kekacauan. Kami cukup yakin dengan langkah-langkah ini, dan memiliki banyak bukti dalam hal ini.”Pernyataan Assad muncul beberapa hari setelah kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa pasukan pendudukan AS telah menerbangkan puluhan anggota kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS/ISIL) dari sebuah penjara di provinsi timur laut Suriah Hasakah ke fasilitas militer terdekat sebelum memindahkan mereka ke pangkalan al- Tanf.Sejumlah teroris Daesh yang ditangkap telah mengaku menjalin kerja sama erat dengan pasukan militer AS yang ditempatkan di pangkalan al-Tanf di provinsi Homs, Suriah tengah, untuk melakukan berbagai aksi teror dan sabotase.Selama pengakuan yang disiarkan di jaringan televisi milik pemerintah Suriah pada Mei 2020, beberapa teroris mengungkapkan bahwa mereka diinstruksikan oleh pasukan Amerika untuk menargetkan pasukan pemerintah Suriah di dalam dan sekitar kota kuno Palmyra, Pangkalan Udara Militer Tiyas – juga dikenal sebagai T-4 Airbase, ladang gas Shaer serta sumur minyak terdekat.Secara terpisah, Assad mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi RT Arab Rusia bahwa negara-negara Suriah dan Turki tidak memiliki permusuhan satu sama lain, mengecam Partai AK yang berkuasa di Turki atas kebijakan permusuhannya terhadap Damaskus.“Prioritas utama [Presiden Turki Recep Tayyip] Erdogan semata-mata adalah pemilihan parlemen dan presiden negara berikutnya – yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei. Sementara prioritas nomor satu kami saat ini adalah penarikan pasukan asing, yaitu Tentara Turki dan AS, dari tanah Suriah,” kata presiden Suriah itu.Assad juga mengutuk kunjungan mendadak Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Angkatan Darat Mark Milley ke sebuah pangkalan militer di timur laut Suriah, yang berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. perjalanan mendadak menunjukkan bahwa AS adalah negara paling nakal di dunia.Dalam kunjungan singkatnya pada 4 Maret, Milley bertemu dengan pasukan AS yang ditempatkan di daerah Suriah yang dilanda perang di bawah kendali SDF.Sekitar 900 tentara AS dikerahkan di beberapa pangkalan dan pos di timur laut Suriah, yang diklaim Washington sebagai bagian dari perang melawan sisa-sisa ISIS.Setelah kunjungan tersebut, seorang pejabat kementerian luar negeri Suriah mengatakan bahwa Damaskus “mengutuk keras kunjungan ilegal ketua kepala staf Amerika ke pangkalan militer ilegal Amerika di Suriah timur laut.”Kunjungan Milley adalah "pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas" wilayah Suriah, tambah pejabat itu, menurut SANA, menyerukan "pemerintah AS untuk segera menghentikan pelanggaran sistematis dan berkelanjutan terhadap hukum internasional dan dukungan untuk kelompok bersenjata separatis."Dalam sambutannya, presiden Suriah juga memuji kesepakatan pemulihan hubungan yang dimediasi China antara Iran dan Arab Saudi untuk memulihkan hubungan.Dia juga memuji hubungan Damaskus-Tehran, mengatakan mereka telah mengembangkan persahabatan yang kuat selama empat dekade terakhir.Setelah beberapa hari negosiasi intensif yang diselenggarakan oleh China, Iran dan Arab Saudi akhirnya mencapai kesepakatan pada hari Jumat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan dan misi dalam waktu dua bulan.Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada Januari 2016 setelah pengunjuk rasa Iran, yang marah atas eksekusi ulama terkemuka Syiah Sheikh Nimr Baqir al-Nimr oleh pemerintah Saudi, menyerbu kedutaannya di TehranPemimpin Suriah juga mengomentari serangan udara Israel yang berulang di negaranya, menyatakan bahwa rezim tersebut telah sering membom Suriah dan memperburuk situasi sejak 2013. Dia juga mengecam Tel Aviv karena membantu AS dalam pembentukan kelompok teroris Daesh.Zionis Israel sering melakukan serangan rudal ke sasaran di Suriah, kebanyakan menggunakan wilayah udara Lebanon atau wilayah pendudukan.[IT/r]