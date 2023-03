Pemimpin Partai Patriot Prancis: AS 'Jelas' Di Balik Pengeboman Nord Stream Pipelines

IslamTimes - Pemimpin partai Eurosceptic Prancis The Patriots, Florian Philippot, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Amerika Serikat "jelas" berada di balik pengeboman pipa Nord Stream Rusia karena mereka telah berperang selama bertahun-tahun.

Wartawan investigasi AS pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh menulis dalam sebuah posting blog pada bulan Februari, mengutip sumber yang mengetahui perencanaan operasional, bahwa penyelam Angkatan Laut AS meletakkan bom di bawah pipa di musim panas dan meledakkannya dari jarak jauh atas perintah Presiden AS Joe Biden."Bahkan sebelum teori yang dikemukakan oleh Hersh, seorang jurnalis yang sangat bereputasi, jelas bahwa Amerika berada di balik pengeboman itu," kata Philippot. "Bahkan sebelum perang di Ukraina, AS telah memerangi jalur pipa Nord Stream selama bertahun-tahun, itu telah menjadi elemen permanen dari kebijakan mereka.""Selain itu, pada awal Februari 2022, Biden secara terbuka mengatakan bahwa Amerika mampu menghentikan jalur pipa. Dan itu terjadi. Bagaimanapun, itu untuk kepentingan Amerika."Pertanyaannya tetap apakah Washington melakukannya sendiri atau bersama dengan Norwegia, kata politisi itu.“Dan tidak ada yang absurd tentang ini karena Norwegia adalah pesaing gas Rusia, dan gas Rusia telah digantikan oleh gas Norwegia di banyak negara. Jadi mereka juga memiliki kepentingan sendiri dan memperkaya diri dengan biaya ini,” jelas Philippot.Pipa gas Nord Stream dan Nord Stream 2, yang dibangun untuk mengalirkan gas di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman, tidak berfungsi sejak terkena ledakan September lalu. Operator Nord Stream, Nord Stream AG, mengatakan kerusakan itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak mungkin untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk perbaikan.[IT/r]