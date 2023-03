Korea Utara Mengeluarkan Peringatan Nuklir

IslamTimes - Korea Utara mengatakan bahwa setiap upaya untuk memaksanya meninggalkan senjata nuklirnya akan memicu tanggapan yang keras, menerapkan kebijakan yang baru-baru ini diperbarui yang mengatur penggunaan bom atom jika terjadi ancaman besar.

Pyongyang mengecam utusan Washington untuk PBB sebagai "pion Kerajaan Jahat" setelah dia mendesak DPRK untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya.Dalam komentar yang disampaikan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara pada hari Rabu (23/3), pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jo Chol-su membidik Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang mendesak badan internasional untuk mengadopsi tindakan yang berusaha memaksa Pyongyang untuk menyingkirkan senjata nuklirnya awal pekan ini.“Memaksa DPRK untuk menyerahkan senjata nuklir adalah deklarasi perang,” katanya, seraya menambahkan bahwa setiap upaya untuk melakukannya “akan ditangani secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Kebijakan Kekuatan Nuklir DPRK.”Diberlakukan September lalu, undang-undang tersebut menguraikan lima skenario di mana Korea Utara akan menggunakan senjata nuklir, termasuk serangan oleh kekuatan asing, atau ketika “krisis bencana mengancam keberadaan negara atau keselamatan rakyat.”Selama pertemuan PBB pada hari Senin, Thomas-Greenfield mengatakan AS dan sekutunya harus mengejar denuklirisasi Korea Utara yang “lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah”, menggemakan tuntutan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya. DPRK mempertahankan senjatanya hanya untuk tujuan pertahanan dan bersikeras pada haknya untuk memilikinya, namun, berulang kali menolak tuntutan Amerika.Utusan tersebut juga menuduh Rusia dan China menghalangi upaya perlucutan senjata, karena kedua negara sering membatalkan resolusi yang didukung AS di Dewan Keamanan PBB, di mana keduanya memegang hak veto. Beijing dan Moskow telah memperingatkan bahwa pendekatan Washington saat ini tidak mungkin berhasil, dan hanya akan meningkatkan ketegangan antara kedua Korea.Jo kemudian memperingatkan bahwa jika Thomas-Greenfield "terus berbicara jahat tanpa menahan diri," dia akan menjadi "orang pertama yang berdiri di kursi pengadilan keadilan sebagai pion Kerajaan Jahat" - tampaknya menggunakan kembali mantan Presiden Ronald Reagan. deskripsi terkenal tentang Uni Soviet pada puncak Perang Dingin.Semenanjung Korea telah mengalami peningkatan besar dalam aktivitas militer dalam beberapa bulan terakhir, dengan Korut melakukan sejumlah tes senjata tahun lalu di tengah latihan perang reguler yang dipimpin AS dengan Seoul. Sementara mantan Presiden Donald Trump membuat terobosan diplomatik yang langka dengan Pyongyang – termasuk kesepakatan 'beku-untuk-pembekuan' yang menghentikan uji coba rudal DPRK dan latihan AS-Korea Selatan – pemerintahan saat ini telah mengadopsi sikap yang jauh lebih agresif, mengeluarkan aliran stabil. ancaman dan ultimatum sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021.[IT/r]