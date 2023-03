Ketidakpedulian OPEC+ Terhadap Krisis Perbankan AS

IslamTimes - Tiga perwakilan OPEC+ mengatakan kepada Reuters bahwa bahkan setelah krisis perbankan AS yang menurunkan harga minyak, OPEC+ kemungkinan akan melanjutkan kesepakatannya untuk memangkas 2 juta barel per hari hingga akhir tahun.

Bahkan setelah krisis perbankan AS menekan harga minyak, OPEC+ kemungkinan akan tetap berpegang pada kesepakatannya untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari hingga akhir tahun, kata tiga perwakilan OPEC+ kepada Reuters.Harga minyak mencapai level terendah dalam 15 bulan terakhir pada perdagangan Senin sebagai respons terhadap krisis perbankan Amerika yang mengikuti kebangkrutan dan runtuhnya dua bank Amerika.American Bank of Silicon Valley (SVB) aktif di bidang teknologi baru dan start-up dan merupakan bank terbesar ke-16 di negara itu dan menyatakan bangkrut pada 19 Maret 1401. Setelah itu, Signature Bank, bank terbesar kedua di Amerika, dinyatakan bangkrut dua hari kemudian.Kegagalan bank ini merupakan yang terbesar sejak Great Financial Crisis tahun 2008 di Amerika Serikat dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam 14 tahun terakhir.Oleh karena itu, satu barel minyak Brent diperdagangkan sekitar $75 per barel pada Rabu pagi dan dijual pada $76,5 per barel hari ini.OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia, Oktober lalu sepakat untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari dari November hingga akhir 2023, meskipun ada seruan dari konsumen minyak utama untuk meningkatkan produksi. .Menurut laporan tersebut, keputusan tersebut membantu mendorong harga minyak Brent mendekati $100 per barel, tetapi kemudian harga turun setelah kenaikan suku bunga untuk melawan kenaikan inflasi, karena inflasi yang lebih tinggi, permintaan yang meningkat Ini mengurangi minyak.Turunnya harga minyak menjadi masalah bagi sebagian besar anggota kelompok ini karena perekonomian negara sangat bergantung pada pendapatan minyak.Alexander Novak, Wakil Perdana Menteri Rusia, mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Moskow akan melanjutkan pengurangan produksi 500.000 barel per hari yang diumumkan bulan lalu, dan pengurangan ini akan dilakukan hingga akhir Juni.Bulan lalu, Rusia memutuskan untuk secara sukarela mengurangi produksinya sebesar 500.000 barel per hari."Ini hanya pemotongan sepihak oleh Rusia...tidak ada perubahan untuk grup sampai akhir tahun," kata perwakilan OPEC.Tidak ada pemotongan lebih lanjut yang direncanakan untuk grup tersebut, perwakilan lainnya menekankan.Perwakilan ketiga juga mengatakan bahwa penurunan harga minyak baru-baru ini terkait dengan spekulasi di pasar keuangan, bukan faktor fundamental pasar minyak.Harga minyak akan naik pada akhir tahun karena berlanjutnya pelonggaran pembatasan virus corona di China meningkatkan permintaan di importir minyak terbesar dunia, kata kepala perusahaan minyak besar dan dana lindung nilai pada acara industri minggu ini.Pierre Andorand, pendiri dana "Andorand Capital", memperkirakan kenaikan harga terbesar dan mengatakan bahwa minyak Brent akan mencapai $140 per barel pada akhir tahun.Dalam laporan bulanan terbarunya, OPEC menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak China tahun ini, tetapi mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2,32 juta barel per hari.OPEC+ akan mengadakan pertemuan tingkat menteri virtual dengan kehadiran Arab Saudi dan Rusia pada 3 April, sebelum pertemuan utama grup ini pada 4 Juni di Wina.